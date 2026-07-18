ATP Bastad, Darderi vola in finale: battuto Vallejo in tre set

L’italo-argentino, campione in carica e seconda testa di serie, supera il paraguaiano 6-4 6-7(11) 6-3 dopo quasi tre ore. Ora attende il vincente tra Rublev e Tabilo.

Luciano Darderi torna in finale al “Nordea Open” di Bastad. L’italo-argentino, campione in carica sulla terra rossa svedese, ha superato in semifinale il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo con il punteggio di 6-4 6-7(11) 6-3 dopo quasi tre ore di battaglia.

Per Darderi, numero 18 del mondo e seconda testa di serie del torneo ATP 250, si tratta della settima finale in carriera nel circuito maggiore.

ATP Bastad, Darderi batte Vallejo

Darderi ha dovuto lottare a lungo per avere la meglio su Vallejo, numero 71 del ranking ATP, reduce dal successo nei quarti contro Stefano Travaglia.

Dopo aver conquistato il primo set 6-4, l’azzurro ha perso un secondo parziale durissimo al tie-break, chiuso 13-11 in favore del paraguaiano.

Nel terzo set, però, Darderi ha ritrovato lucidità e continuità, chiudendo 6-3 e conquistando il pass per l’ultimo atto del torneo.

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Settima finale in carriera per Darderi

Il tennista italo-argentino andrà ora a caccia del sesto titolo ATP.

Nel 2026 Darderi ha già trionfato a Santiago, mentre a febbraio si era fermato in finale a Buenos Aires contro Cerundolo, nell’unica finale persa finora nel circuito maggiore.

A Bastad proverà a confermare il titolo conquistato nella scorsa edizione.

In finale contro Rublev o Tabilo

Darderi affronterà in finale il vincente della semifinale tra Andrey Rublev e Alejandro Tabilo.

Il “Nordea Open”, ATP 250 sulla terra rossa di Bastad, mette in palio un montepremi complessivo di 612.620 euro.