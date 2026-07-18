Bastad, Darderi doma Vallejo al termine di una maratona: finale conquistata in tre set

Luciano Darderi raggiunge nuovamente la finale dell’ATP 250 di Bastad. Sulla terra rossa svedese, l’azzurro ha superato il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo al termine di una battaglia durata quasi tre ore, chiusa con il punteggio di 6-4, 6-7(11), 6-3. Il numero 18 del mondo potrà così difendere il titolo conquistato nella passata edizione.

Primo set infinito, poi la reazione di Vallejo

La semifinale si è aperta con un parziale combattuto, caratterizzato da break. controbreak e numerosi errori. Darderi ha trovato l’allungo decisivo nel quinto gioco, ma ha dovuto faticare enormemente per chiudere il set: l’ultimo game è durato circa venti minuti e l’italiano ha avuto bisogno di tredici opportunità prima di imporsi per 6-4.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel secondo parziale l’equilibrio è proseguito fino al tie-break. Darderi ha mancato alcune occasioni per chiedere la partita, mentre Vallejo ha resistito con grande determinazione. Dopo una lunga serie di capovolgimenti, il paraguaiano ha conquistato il gioco decisivo per 13-11, trascinando l’incontro al terzo set.

Dardeeri cambia passo e vola in finale

Nel parziale decisivo Darderi è rientrato in campo con maggiore aggressività. L’azzurro ha strappato immediatamente il servizio all’avversario, portandosi prima sul 3-0 e poi sul 5-2.

Vallejo ha provato a restare aggrappato alla partita, ma Darderi non ha concesso spazio alla rimonta. Sul 5-3, il campione in carica ha chiuso l’incontro al primo match point, conquistando la settimana finale ATP della carriera. Nell’ultimo atto affronterà il vincitore della sfida tra Andrey Rublev e Alejandro Tabilo.