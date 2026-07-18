Diamond League, Iapichino sul podio a Londra: terza nel lungo con 6.82

Nel giorno del suo 24° compleanno, l’azzurra chiude alle spalle di Mihambo e Bryant. Per la fiorentina è il terzo podio stagionale nel massimo circuito internazionale.
Larissa Iapichino resta sul podio in Diamond League. Nel giorno del suo 24° compleanno, l’azzurra ha chiuso al terzo posto la gara di salto in lungo a Londra, atterrando a 6.82.
Per la fiorentina, al rientro in gara due settimane dopo il 7.12 di Eugene che le era valso il nuovo record italiano, si tratta del terzo podio stagionale nel massimo circuito internazionale dell’atletica leggera.
Diamond League Londra, Iapichino terza nel lungo
Iapichino ha aperto la sua gara all’Olympic Stadium con un salto da 6.45, con vento nullo.
La misura decisiva per salire sul podio è arrivata al secondo tentativo, quando l’azzurra ha trovato un 6.82 con vento +0.3.
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Successivamente sono arrivati un 6.50 con vento +0.6, due salti nulli e infine un 6.55 con vento +1.1.
Mihambo vince con 7.05, Bryant seconda
La vittoria è andata alla tedesca Malaika Mihambo, campionessa olimpica, che ha piazzato un 7.05 con vento +1.2.
Secondo posto per la statunitense Claire Bryant con 6.94, anche in questo caso con vento +1.2.
Iapichino era rimasta al comando fino al termine della quarta rotazione, prima di essere superata nel finale: Mihambo l’ha scavalcata al quinto tentativo utile, Bryant al sesto.
Terzo podio stagionale per l’azzurra
Il risultato di Londra conferma la continuità di Iapichino in Diamond League.
Prima del terzo posto britannico, l’azzurra aveva già conquistato due piazze d’onore stagionali a Stoccolma e a Eugene.
Proprio negli Stati Uniti aveva firmato un salto da 7.12, nuovo record italiano, migliorando di un centimetro il precedente primato appartenuto alla madre Fiona May.
Verso gli Europei di Birmingham
Il podio di Londra rappresenta un’altra iniezione di fiducia per Iapichino in vista dell’appuntamento più atteso della stagione.
Nel mirino ci sono i Campionati Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, dove l’azzurra arriverà con ambizioni importanti dopo una stagione di alto livello.