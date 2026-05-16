Tennis su Sky e NOW dal 17 al 23 maggio: quattro tornei in diretta tra ATP e WTA, da Amburgo a Ginevra, Strasburgo e Rabat

Settimana densa di tennis sui canali Sky: gli ATP 500 di Amburgo e 250 di Ginevra per gli uomini, i WTA 500 di Strasburgo e 250 di Rabat per le donne. Semifinali venerdì 22, finali sabato 23 maggio.

Finiti gli Internazionali d’Italia, il grande tennis non si ferma. Dal 17 al 23 maggio su Sky e in streaming su NOW vanno in scena quattro tornei in diretta — due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA — con Sky Sport Tennis come canale di riferimento per tutti i match con commento in italiano.

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I quattro tornei in programma

Sul fronte maschile riflettori puntati sull’ATP 500 Bitpanda Hamburg Open di Amburgo (Germania) e sull’ATP 250 Gonet Geneva Open di Ginevra (Svizzera). Sul versante femminile spazio agli Internationaux de Strasbourg — WTA 500 a Strasburgo (Francia) — e al Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Lalla Maryem — WTA 250 a Rabat (Marocco).

Come seguire i tornei su Sky

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono sfruttare Sky Sport Plus (canale 203): premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass si accede alle immagini in diretta dai campi di gioco e agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, con canali aggiuntivi e immagini live prodotte direttamente da ATP e WTA. Notizie e approfondimenti anche su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport, con la newsletter Circoletto Rosso di Angelo Carotenuto per analisi, storie e retroscena dal circuito.

Il programma completo

Domenica 17 maggio

Ore 12.30 — Il meglio dei 3 tornei | Sky Sport 257

Lunedì 18 — giovedì 21 maggio

Dalle 10.30 — Il meglio dei 4 tornei | Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Venerdì 22 maggio — Semifinali

Ore 14.00 — 1ª semifinale ATP 250 Ginevra | Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Ore 14.00 — 1ª semifinale WTA 250 Rabat | Sky Sport 252

Ore 14.30 — 1ª semifinale WTA 500 Strasburgo | Sky Sport 251

Ore 15.30 — 1ª semifinale ATP 500 Amburgo | Sky Sport Tennis

Ore 15.30 — 2ª semifinale ATP 250 Ginevra | Sky Sport Mix

Ore 16.00 — 2ª semifinale WTA 250 Rabat | Sky Sport 252

Ore 16.30 — 2ª semifinale WTA 500 Strasburgo | Sky Sport 251

Ore 17.30 — 2ª semifinale ATP 500 Amburgo | Sky Sport Tennis

Sabato 23 maggio — Finali