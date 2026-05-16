World Taekwondo Grand Prix Roma 2026 al Foro Italico dal 4 al 7 giugno: l’élite mondiale nella Capitale per i 60 anni del taekwondo in Italia

Per la prima volta il Grand Prix Olimpico si affianca al Para Taekwondo Grand Prix. In parallelo il Torneo Kim e Liù per i giovani, il Virtual Taekwondo Roma Open e i Campionati Italiani Senior Cinture Nere.

Roma si prepara a diventare, per una settimana, la capitale mondiale del taekwondo. Dal 4 al 7 giugno 2026 il Foro Italico ospiterà il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), presieduta da Angelo Cito. Sarà un’edizione storica: per la prima volta il Grand Prix Olimpico si unisce al World Para Taekwondo Grand Prix, in un format integrato che coniuga eccellenza sportiva e inclusione. Il tutto nell’anno in cui si celebrano i 60 anni del taekwondo in Italia e in cui la FITA ha raggiunto il primo posto nella classifica mondiale tra le 215 federazioni affiliate. Il motto scelto per l’edizione: “Make History”.

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Il Grand Prix Olimpico: i migliori 28 atleti per categoria

Dal 5 al 7 giugno il Foro Italico accoglierà i migliori specialisti del pianeta, selezionati in base al WT Olympic Ranking di febbraio 2026: fino a 28 atleti per ciascuna delle 8 categorie di peso olimpiche (4 maschili e 4 femminili), in un tabellone a eliminazione diretta con il sistema Best of 3 — due round da 2 minuti con un minuto di pausa.

Le sessioni serali (dalle 17:30 alle 20:30) saranno dedicate a semifinali, finali e cerimonie di premiazione. Il programma per categoria prevede: 5 giugno W-57 kg, W-67 kg, M-80 kg; 6 giugno W+67 kg, M-68 kg, M+80 kg; 7 giugno W-49 kg, M-58 kg.

Sul fronte tecnologico debuttano i guanti sensoriali per il rilevamento automatico dei colpi al corpo, affiancati dal sistema Daedo Gen3 PSS e dall’Instant Video Replay. I premi per i medagliati: 5.000 dollari all’oro, 3.000 all’argento, 1.000 al bronzo, oltre a punti ranking validi sia per il WT World Ranking sia per il WT Olympic Ranking.

Il Para Taekwondo Grand Prix: il 4 giugno al Foro Italico

Il giorno precedente all’avvio del tabellone olimpico, giovedì 4 giugno, sarà interamente dedicato al Roma 2026 World Para Taekwondo Grand Prix, riservato agli atleti della Sport Class K44 (limitazioni funzionali agli arti superiori). Dieci le categorie in gara (5 maschili e 5 femminili), con un massimo di 12 atleti per categoria selezionati in base al ranking di marzo 2026. I premi: 2.000 dollari all’oro, 1.000 all’argento, 500 al bronzo.

La GP Arena e la cornice del Foro Italico

Per l’occasione verrà allestita una GP Arena dedicata: una struttura temporanea da 58×26,5 metri con copertura reticolare, tre tatami di gara su pedana sopraelevata e tribune per il pubblico su più livelli. Il progetto architettonico è curato da Sport e Salute. Le squadre nazionali alloggeranno presso l’Hotel Barceló Roma, sede ufficiale per registrazioni e riunioni tecniche. La Head of Team Meeting è fissata per il 3 giugno.

Gli eventi FITA: una settimana di taekwondo italiano

Attorno ai giorni del Grand Prix la FITA ha costruito un vero e proprio festival del taekwondo nazionale, con tre appuntamenti al Foro Italico.

Il Torneo Kim e Liù 2026 (5-7 giugno) è la storica competizione riservata ai più giovani — Beginners (nati nel 2019-2020), Children (2017-2018) e Kids (2015-2016) — con gare di Poomsae e Freestyle il 5 giugno, combattimento Children e Beginners il 6, combattimento Kids il 7. Sono previste anche categorie Parataekwondo con iscrizione gratuita.

Il Virtual Taekwondo Roma Open 2026 “Strike the Future!” (4 giugno) è una competizione internazionale di taekwondo in realtà virtuale aperta agli atleti nati tra il 1991 e il 2011, con il sistema AXIS e visore PICO 4. Nei giorni del Grand Prix Olimpico (5-7 giugno) la postazione rimarrà attiva come stazione dimostrativa aperta al pubblico dalle 10:00 alle 17:00.

I Campionati Italiani Taekwondo Senior Cinture Nere (8 giugno) chiuderanno la settimana: gli atleti italiani dalla 51ª posizione in poi del ranking mondiale gareggeranno direttamente nella Grand Prix Arena, nelle stesse ore in cui — poche ore prima — si erano sfidati i campioni del mondo. I medagliati otterranno la qualificazione diretta ai Campionati Italiani Assoluti di novembre 2026.

Il programma in sintesi