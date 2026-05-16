Diamond League Keqiao 2026 LIVE: Furlani vola a 8,43 nel salto in lungo

Straordinaria prova dell’azzurro nella tappa della Wanda Diamond League in Cina. Mattia Furlani firma il nuovo record personale e la seconda misura italiana di sempre nel salto in lungo.

Inizio spettacolare per Mattia Furlani nella tappa di Wanda Diamond League in corso a Keqiao.

L’azzurro, campione del mondo indoor, ha trovato immediatamente una misura straordinaria nel salto in lungo atterrando a 8,43 con vento regolare di 0,4 m/s.

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Furlani firma il record personale

Dopo un primo salto nullo, Furlani ha piazzato una prova eccezionale al secondo tentativo prendendo il comando della gara.

Per il talento italiano si tratta del nuovo record personale, migliorato di quattro centimetri, oltre che della migliore prestazione mondiale stagionale outdoor.

La misura ottenuta rappresenta anche la seconda prestazione italiana di sempre nel salto in lungo, a soli quattro centimetri dal record nazionale di Andrew Howe, stabilito a Osaka nel 2007 con 8,47.

Subito protagonista nella Diamond League

Furlani ha impressionato soprattutto per la velocità della rincorsa e per la precisione in pedana, elementi che gli hanno permesso di firmare una misura di altissimo livello già nella prova d’esordio del massimo circuito internazionale dell’atletica.

L’azzurro resta così al comando della gara nella tappa cinese della Diamond League.

(in aggiornamento)