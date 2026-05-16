Internazionali d’Italia 2026, boom di ascolti per Sinner-Medvedev su Sky e TV8

Quasi 3 milioni di spettatori medi e il 15,9% di share per la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Ottimi numeri anche per Darderi-Ruud e per lo studio postpartita.

Grande successo di pubblico per le semifinali degli Internazionali BNL d’Italia trasmesse su Sky Sport e TV8.

La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ha infatti registrato 2 milioni e 973 mila spettatori medi complessivi con il 15,9% di share televisivo.

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Quasi 3 milioni per Sinner-Medvedev

Nel dettaglio, la semifinale trasmessa su Sky ha ottenuto 980 mila spettatori medi in total audience con il 5,3% di share.

Su TV8, invece, il match ha raccolto 1 milione e 868 mila spettatori medi con il 10,1% di share.

Numeri importanti che confermano ancora una volta il forte interesse del pubblico italiano attorno al percorso di Sinner agli Internazionali di Roma.

Bene anche Darderi-Ruud

Ottimi ascolti anche per l’altra semifinale del torneo tra Luciano Darderi e Casper Ruud.

L’incontro ha totalizzato complessivamente 987 mila spettatori medi con il 9,6% di share tv.

Su Sky il match ha raccolto oltre 345 mila spettatori medi con il 3,3% di share, mentre su TV8 sono stati registrati 586 mila spettatori medi con il 5,7% di share.

Ottimi numeri anche per il postpartita

Riscontri positivi anche per lo studio postpartita degli Internazionali BNL d’Italia.

La trasmissione ha fatto segnare oltre 2 milioni di spettatori medi tra Sky e TV8, con 4 milioni e 300 mila contatti unici e il 4,3% di share tv.

Il programma del weekend

Il torneo romano prosegue nel weekend con la semifinale del doppio maschile tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e la coppia Skupski-Harrison.

Nel pomeriggio spazio alla conclusione della semifinale tra Sinner e Medvedev, che assegnerà il pass per la finale maschile in programma domenica 17 maggio alle ore 17.

L’atto conclusivo sarà trasmesso in diretta su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.