Attacco pesante dopo la morte dello sciatore italiano: messi sotto accusa

La morte di Matteo Franzoso, giovane sciatore italiano, ha scosso il mondo dello sport e suscitato polemiche e discussioni che ancora oggi non si placano. Franzoso è venuto a mancare il 15 settembre del 2025, mentre si trovava in Cile, impegnato in un allenamento sulla neve per prepararsi alla stagione successiva.

La sua morte, avvenuta dopo una grave caduta, ha gettato ombre su un ambiente che sembrava finora isolato da simili tragedie, ma le circostanze intorno a quel giorno hanno alimentato accuse pesanti.

Il dramma sulle nevi cilene

A prima vista, sembrava un allenamento come tanti altri, ma la realtà si è rivelata ben diversa. Matteo, che si trovava a La Parva, una delle località più rinomate per gli allenamenti di sci, aveva subito un incidente grave durante un’esercitazione.

La dinamica resta poco chiara, ma secondo le ricostruzioni ufficiali, Franzoso avrebbe perso il controllo a causa di una buca non segnalata sulla pista, colpendo violentemente la testa. La sua morte è stata improvvisa, lasciando increduli non solo i suoi compagni di squadra, ma anche il mondo intero, che stava seguendo la sua carriera con grande attenzione.

Le accuse di Marcello Franzoso

Nei giorni scorsi, Marcello Franzoso, padre del giovane atleta, ha espresso a La Stampa il suo dolore e la sua incredulità, ma anche le sue forti perplessità. Parole dure quelle di Marcello, che ha dichiarato come il giovane atleta fosse stato seguito in maniera inadeguata.

Successivamente, ha pesantemente attaccato anche il direttore tecnico della squadra di sci, Massimo Carca, accusato di insulti omofobi nei confronti del 25enne Matteo nei momenti duri della sua carriera. Senza dimenticare nuovi strali verso la federazione, “scappata” dopo la tragedia.