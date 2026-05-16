MotoGP Catalogna 2026, Acosta conquista la pole: Bagnaia solo tredicesimo

Pedro Acosta firma la pole position del GP di Catalogna davanti a Franco Morbidelli e Alex Marquez. Caduta per Marco Bezzecchi, mentre Francesco Bagnaia partirà dalla tredicesima casella.
È Pedro Acosta a conquistare la pole position del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026.
Il pilota della KTM ha chiuso il miglior giro in 1’38”068, precedendo di 233 millesimi Franco Morbidelli e di 274 millesimi Álex Márquez.
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KTM davanti a tutti a Barcellona
Acosta ha confermato l’ottimo stato di forma già mostrato nelle pre-qualifiche del venerdì, centrando una pole importante sul circuito di Montmeló.
In seconda fila scatteranno Raúl Fernández con l’Aprilia Trackhouse, Johann Zarco su Honda LCR e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46.
Terza fila invece per Fabio Quartararo, Brad Binder e Jorge Martín.
Caduta per Bezzecchi
Sessione complicata per il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, protagonista di una caduta durante le qualifiche.
Il pilota Aprilia scatterà dalla dodicesima posizione dopo aver chiuso con il tempo di 1’38”785.
Bagnaia fuori dai primi dodici
Fine settimana difficile anche per Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati partirà infatti dalla tredicesima casella, fuori dalle prime quattro file dello schieramento.
Alle sue spalle anche Enea Bastianini, Fermín Aldeguer, Luca Marini e Maverick Viñales.
La prima fila del GP di Catalogna
Prima fila
Pedro Acosta (KTM) – 1’38”068
Franco Morbidelli (Ducati VR46) – +0”233
Alex Marquez (Ducati Gresini) – +0”274
Seconda fila
Raul Fernandez
Johann Zarco
Fabio Di Giannantonio
Terza fila
Fabio Quartararo
Brad Binder
Jorge Martin
Quarta fila
Joan Mir
Jack Miller
Marco Bezzecchi