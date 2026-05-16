Meeting di Lucca 2026, conto alla rovescia: attesi Fabbri e Patterson

Presentata la quinta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca in programma domenica 7 giugno al campo scuola Moreno Martini. Tra i primi nomi annunciati Leonardo Fabbri ed Eleanor Patterson.

È iniziato il conto alla rovescia per la quinta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, in programma domenica 7 giugno al campo scuola Moreno Martini.

L’evento, diventato ormai uno degli appuntamenti di riferimento dell’atletica leggera italiana, è stato presentato ufficialmente dagli organizzatori dell’Atletica Virtus Lucca, che cureranno ancora una volta la gestione della manifestazione.

Per il terzo anno consecutivo il title sponsor sarà Italiana Assicurazioni.

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FIDAL: “Lucca polo importante dell’atletica”

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il vicepresidente vicario della FIDAL, Alessio Piscini.

“Lucca, grazie a un impianto rinnovato e alla Virtus che è una delle società più forti d’Italia, è un polo di grande importanza nel panorama dell’atletica leggera”, ha dichiarato.

Anche l’assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, ha sottolineato la crescita dell’evento, definendolo “uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi e identitari del territorio”.

Fabbri e Patterson tra i primi nomi annunciati

Tra i protagonisti già confermati per il meeting ci sarà Leonardo Fabbri, campione europeo e bronzo mondiale nel getto del peso.

Nel salto in alto spazio invece all’australiana Eleanor Patterson, oro mondiale a Eugene 2022 e bronzo olimpico a Parigi 2024.

Attesa anche l’azzurra Idea Pieroni, atleta di casa e portacolori dei Carabinieri.

Spazio anche allo sport paralimpico

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà anche la gara dei 200 metri maschili FISPES, dedicata alla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.

Una scelta che, spiegano gli organizzatori, punta ad arricchire il meeting anche dal punto di vista sociale oltre che tecnico.