Meeting di Savona 2026, Jacobs e Dosso guidano le stelle dell’atletica azzurra

Presentata la 15esima edizione del Meeting internazionale Città di Savona in programma mercoledì 20 maggio. Attesi Marcell Jacobs, Zaynab Dosso, Simonelli, Fabbri e le giovani Kelly Doualla e Alessia Succo. Diretta tv su RaiSport.

Sarà ancora una volta la velocità il cuore del Meeting internazionale Città di Savona 2026, in programma mercoledì 20 maggio al centro polisportivo Giulio Ottolia. La manifestazione, inserita nella categoria Bronze del World Athletics Tour, è stata presentata nella Sala Rossa del Comune di Savona e promette un cast di altissimo livello tra campioni affermati e giovani talenti emergenti.

L’evento sarà trasmesso in diretta integrale su Rai Sport a partire dalle ore 15.45.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Jacobs e Dosso protagonisti nei 100 metri

Grande attesa per Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo e primatista europeo con 9.80, che torna a Savona per la settima volta in carriera.

L’azzurro, detentore anche del record del meeting con 9.95, sfiderà il colombiano Ronal Longa, autore proprio a Savona nel 2025 del record nazionale in 9.96.

In gara anche i britannici Eugene Amo-Dadzie e Romell Glave, oltre agli olandesi Taymir Burnet ed Elvis Afrifa.

Nel settore femminile riflettori puntati su Zaynab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri e primatista italiana dei 100 con 11.01.

Dosso affronterà la statunitense Maia McCoy, la britannica Imani Lansiquot, la lussemburghese Patrizia Van der Weken e l’ungherese Boglarka Takacs.

Debutto a Savona per Kelly Doualla

Tra le giovani più attese ci sarà anche Kelly Doualla, primatista europea under 18 con 11.21 e una delle grandi speranze azzurre verso gli Europei U18 di Rieti.

In pista pure Alessia Succo, che recentemente ha stabilito il record italiano under 20 nei 100 ostacoli con 13.14.

Simonelli e Carmassi nelle barriere

Nelle gare a ostacoli farà il debutto stagionale Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 ostacoli e recordman italiano con 13.05.

Tra le donne saranno presenti Giada Carmassi, Elena Carraro, Elisa Di Lazzaro e la stessa Succo.

Fabbri, Coiro e LaFond nel cast internazionale

Tra gli altri protagonisti annunciati figurano Leonardo Fabbri nel getto del peso, Eloisa Coiro nei 400 metri e la campionessa olimpica del salto triplo Thea LaFond.

“Sono veramente orgoglioso che Marcell Jacobs abbia scelto Savona per il suo esordio 2026”, ha dichiarato il meeting director Marco Mura durante la presentazione dell’evento.