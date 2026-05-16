Magrì conquista il Titolo Italiano Superwelter: Aiello ko tecnico al 5° round – Le emozioni su Italia Boxe TV

Al Pala Angioni Caliendo di Maddaloni Francesco Magrì supera Francesco Aiello e conquista il Titolo Italiano Superwelter. L’evento è disponibile su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
È Francesco Magrì il nuovo campione italiano dei Superwelter.
Il pugile pugliese ha conquistato il titolo nazionale vacante battendo Francesco Aiello nel main event andato in scena al Pala Angioni Caliendo di Maddaloni.
La sfida si è conclusa al quinto round con il ko tecnico inflitto da Magrì, dopo il lancio dell’asciugamano dall’angolo di Aiello mentre il pugile campano si trovava in difficoltà.
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Magrì resta imbattuto
Il match metteva di fronte due pugili ancora imbattuti nei professionisti, ma a uscire vincitore è stato Magrì, autore di una prova convincente in trasferta.
Con questo successo il tarantino mantiene intatto il proprio record e conquista il Titolo Italiano Superwelter.
Per il nuovo campione anche una borsa economico-sportiva da 2mila euro erogata dalla Ass Road to Glory.
L’evento su Italia Boxe TV
L’intero evento organizzato da Promo Boxe Italia è disponibile su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
I risultati del sottoclou
Nel sottoclou della serata sono arrivati altri tre successi ai punti.
Nei pesi gallo Vincenzo Picardi ha superato Jeison Cervantes dopo sei round.
Nei superwelter vittoria ai punti per Ciro Romano contro Angel Mariano Castillo.
Successo anche nei pesi piuma per Halit Eryilmaz, che ha battuto Juan Benjumea ai punti al termine delle sei riprese.