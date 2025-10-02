Dopo la vittoria nell’ATP 500 di Pechino, Jannik Sinner torna subito in campo in vista del 1000 di Shangai. Avversario e data dell’esordio.

Periodo no stop per Jannik Sinner. Dopo il grande torneo 500 di Pechino, che ha visto l’altoatesino vincere con un doppio 6-2 in finale contro Learner Tien, l’italiano prosegue e non riposa.

Per lui, adesso, è previsto il Masters 1000 di Shangai, che sarà un impegno particolarmente dispendioso per l’italiano vista la maggior importanza del torneo e la maggior presenza di big ai nastri di partenza.

Ecco quando l’italiano n°2 del ranking ATP tornerà e giocare e con chi esordirà.

Masters 1000 Shangai, Sinner esordirà con Altmaier sabato 4 ottobre

Jannik Sinner esordirà ai trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Shangai 2025 contro Daniel Altmaier, e lo farà sabato 4 ottobre.

Non un sorteggio facile. Non per quanto riguarda il tennista tedesco in sé (n°49 del ranking ATP), ma per i precedenti, che evidenziano particolari difficoltà per l’altoatesino contro Altmaier.

Infatti, nei soli due precedenti tra loro, Jannik Sinner ha faticato non poco. Nello US Open 2022, l’italiano ha vinto solo al quinto set, vincendo 5-7, 6-2, 6-2, 3-6, 6-1 in un match lunghissimo e pieno di colpi di scena. Colpo di scena che è arrivato nell’ultimo precedente, Roland Garros 2023. Uno Jannik che appariva in forma, è stato sconfitto 7-6, 6-7, 6-1, 6-7, 5-7, in una sfida che ha regalato la più grande vittoria in carriera per il tedesco.

Antenne dritte e grande attenzione per Jannik Sinner, che non dovrà sottovalutare questo esordio, sia per i precedenti sia per la fatica accumulata dopo l’ATP 500 vinto a Pechino solo ieri.