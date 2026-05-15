Tennis, Sinner in difficoltà con Madvedev 6-2,5-7, 4-2: poi gara sospesa, cosa è successo

Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev valido per la semifinale del torneo ATP di Roma è stato sospeso per pioggia nel corso del terzo set. L’azzurro, in evidente difficoltà fisica, conduce per 6-2, 5-7, 4-2.

Sinner in affanno: dominio iniziale e ritorno del russo

La partita tra Sinner e Medvedev si trasforma in un triller a Roma. Jannik Sinner parte fortissimo e fa suo il primo parziale in appena trentatré minuti con il netto punteggio di 6-2. L’italiano mette in mostra un tennis impeccabile fin dai primi scambi, dettando costantemente i ritmi da fondo campo e costringendo l’avversario a continui errori.

Nel secondo set, tuttavia, la gara cambia radicalmente soprattutto per il crollo fisico dell’italiano. Medvedev alza il livello del proprio gioco e inizia a variare le traiettorie, utilizzando con grande frequenza le palle corte per far muovere un Sinner sempre più affaticato. Anche grazie al campo e alle palline umide, ogni colpo diventa più lento e prevedibile, indirizzando il set dal lato del russo. L’azzurro subisce il break e, nonostante i tentativi di rimanere a galla, cede il parziale per 7-5.

Il calo fisico del numero uno al mondo diventa evidente con il passare dei minuti. Sinner appare in palese debito di ossigeno, si appoggia spesso alla racchetta dopo gli scambi più lunghi e richiede l’intervento del fisioterapista per un fastidio muscolare alla coscia destra. Ma che sembra addirittura in debito di ossigeno e alle prese con esercizi di respirazione.

In questo contesto, di fatto, il russo si dimostra l’avversario peggiore possibile, cinico nell’allungare gli scambi e nello sfiancare la resistenza dell’italiano, che fatica a trovare soluzioni rapide per accorciare i punti.

Nel terzo e decisivo set, Sinner trova le energie residue per reagire, strappa il servizio a Medvedev e si porta in vantaggio sul 4-2.

La pioggia ferma il gioco e apre al rinvio

Proprio in questa fase nevralgica dell’incontro, la pioggia inizia a cadere in maniera battente sull’impianto.

L’italiano fa subito notare la pericolosità delle righe scivolose alla giudice di sedia Aurelie Tourte, che inizialmente fa proseguire il gioco nonostante le condizioni meteo avverse. In quel momento Sinner sfodera tutto il suo orgoglio e si porta in vantaggio a due set dalla vittoria del match.

La sospensione ufficiale arriva solamente durante il settimo game, sul vantaggio per il russo alla battuta. L’incontro viene interrotto dopo due ore e ventidue minuti.

Il campo viene immediatamente coperto, ma il diluvio non accenna a diminuire. Il supervisor del torneo comunica l’attesa fino a tarda serata, ma alle 22.55 comunica il rinvio definitivo a domani.

La pausa, in ogni caso, rappresenta un’ancora di salvezza per Sinner, visto che offrirà a Jannik il tempo necessario per riposare dopo aver rischiato il disastro dal punto di vista fisico.

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