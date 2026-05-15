Giro d’Italia 2026, Vingegaard vince al Blockhaus. Eulalio resta maglia rosa

Jonas Vingegaard conquista la settima tappa del Giro d’Italia 2026 sul Blockhaus. Pellizzari chiude quarto, Afonso Eulalio resta in maglia rosa.

È Jonas Vingegaard il vincitore della settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri.

Il corridore della Team Visma | Lease a Bike ha attaccato nel finale della lunga salita abruzzese imponendosi in solitaria dopo una giornata molto impegnativa dal punto di vista altimetrico.

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Secondo posto per Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team, arrivato con 13 secondi di ritardo, mentre il podio è stato completato da Jai Hindley a 1’02”.

Quarta posizione per Giulio Pellizzari, staccato di 1’05” dal danese.

La fuga e l’attacco della Visma

La tappa si era aperta con la classica fuga di giornata composta da Jardi Christiaan, Van Der Lee, Jonathan Milan, Nickolas Zukowsky, Tim Naberman e Diego Pablo Sevilla.

I battistrada avevano accumulato oltre sei minuti di vantaggio prima della reazione delle squadre degli uomini di classifica sulle prime rampe del Blockhaus.

Nel finale la Visma-Lease a Bike ha aumentato il ritmo grazie al lavoro di Piganzoli e Sepp Kuss, preparando il terreno all’attacco decisivo di Vingegaard.

L’unico a provare inizialmente a rispondere è stato Pellizzari, che però ha dovuto cedere dopo alcuni chilometri.

Gall sorprende, Eulalio salva la maglia rosa

Alle spalle del danese si è messo in evidenza Felix Gall, autore di un tentativo di rimonta senza però riuscire a chiudere il gap.

Resta leader della classifica generale Afonso Eulálio, che conserva la maglia rosa nonostante abbia perso oltre due minuti da Vingegaard.

Domani il Giro proporrà l’ottava tappa, la Chieti-Fermo di 156 chilometri, frazione collinare che potrebbe favorire nuove azioni da lontano.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Oggi per me è una giornata speciale, è la mia prima vittoria in carriera al Giro”, ha dichiarato Vingegaard dopo il traguardo.

“Sapevo che Vingegaard sarebbe partito molto forte, poi di solito cala, ma ho esagerato”, ha spiegato Pellizzari commentando il tentativo di seguire l’attacco del danese.

“È stato un giorno molto difficile, la squadra ha fatto un lavoro perfetto”, ha invece raccontato Eulalio, ancora leader della corsa rosa.

L’ordine d’arrivo

Jonas Vingegaard – 6h09’15”

Felix Gall +13”

Jai Hindley +1’02”

Giulio Pellizzari +1’05”

Ben O’Connor s.t.

Mathys Rondel +1’29”

Giulio Ciccone +1’40”

Derek Gee +1’42”

Michael Storer +1’44”

Thymen Arensman s.t.