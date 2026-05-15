24 Ore del Nurburgring: dominio Lamborghini in qualifica, Verstappen 4o su Mercedes

Le Lamborghini del team ABT Motorsport monopolizzano la prima fila alla 24 Ore del Nurburgring. Engstler conquista la pole position davanti a Mapelli, mentre Verstappen e Juncadella scatteranno quarti su Mercedes.

Dominio Lamborghini e lotta per le prime posizioni

Sul tracciato del Nordschleife, il sole ha asciugato definitivamente l’asfalto dopo la pioggia mattutina, offrendo condizioni perfette per la decisiva Top Qualifying 3. I piloti del team ABT Motorsport hanno dettato un ritmo inavvicinabile sulle Lamborghini Huracan GT3 EVO2, blindando la prima fila.

Luca Engstler ha siglato il giro più veloce in assoluto, fermando il cronometro sull’8’11″123. Marco Mapelli, leader nelle fasi iniziali, ha migliorato il proprio tempo ma ha chiuso secondo a 0″345 dal compagno.

Subito dietro si è inserita l’Audi della Scherer Sport PHX. Christopher Haase ha conquistato il terzo posto a 0″861 dalla vetta, precedendo di soli 21 millesimi la Mercedes-Winward affidata a Daniel Juncadella.

Lo spagnolo ha ottenuto la quarta piazza sulla vettura condivisa con Max Verstappen, che in precedenza ha superato brillantemente la Top Qualifying 2.

Meno bene Ferrari: Thomas Neubauer ha piazzato la 296 della Kondo Racing in quinta posizione a un solo secondo dalla pole position.

Incidenti in pista e schieramento definitivo

Il racconto della qualifica è ricco di colpi di scena. La Top Qualifying 2, infatti, ha condizionato l’intera sessione con Maro Engel che ha commesso un grave errore finendo a muro nel primo settore del tracciato. L’impatto ha piegato la sospensione posteriore sinistra della sua Mercedes, imponendo l’intervento del carro attrezzi e frenando le altre vetture.

Alla ripartenza a pista libera, Nick Yelloly ha segnato il miglior tempo su Lamborghini in 8’10″485, mentre Verstappen ha registrato il sesto crono utile per avanzare nel turno successivo. Adam Christodoulou è stato il primo degli esclusi su Mercedes, relegato al tredicesimo posto in griglia davanti a David Schumacher su Mustang e a Marco Wittmann su BMW.

Per quanto riguarda le restanti posizioni, quelle assegnate in Q3 finale, Frank Stippler ha portato la sua Ford al settimo posto, precedendo Porsche con Thomas Preining e BMW con Raffaele Marciello, il quale ha terminato nono. Chiude il gruppo Mercedes con David Pittard che ha chiuso i primi dieci posti, lasciando fuori dalla top ten l’Aston Martin di Nicki Thiim.

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