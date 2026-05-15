Canoa, Coppa del Mondo di canoa velocità: otto barche azzurre in semifinale

Nella seconda giornata della Coppa del Mondo di canoa velocità a Brandeburgo, l’Italia porta otto imbarcazioni su nove alle semifinali. Le batterie confermano l’ottimo stato di forma della squadra azzurra.

Le qualificazioni nelle specialità olimpiche

Nel bacino tedesco, l’Italia ha affrontato le batterie delle discipline a cinque cerchi con ottimi risultati.

Nel C2 500 maschile, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini superano il turno agevolmente. I due azzurri sono terzi nella prima serie in 1:43.97, che vale il decimo crono complessivo. Passa in semifinale anche Olympia Della Giustina nel C1 200 femminile. L’atleta si classifica terza nella sua batteria in 47.64, quattordicesimo tempo assoluto di giornata. Nel K2 500 maschile, entrambi gli equipaggi italiani ottengono l’accesso al turno successivo del torneo. Federico Zanutta e Giovanni Francesco Penato sono quarti nella settima batteria in 1:32.08, diciottesimo crono assoluto.

Giacomo Cinti e Andrea Domenico Di Liberto chiudono invece quarti nella sesta serie in 1:32.50, ventitreesimo tempo complessivo. Passando al K2 500 femminile, Lucrezia Zironi e Giada Rossetti conquistano la terza posizione nella seconda serie in 1:47.93, registrando il ventitreesimo tempo assoluto. L’unica eliminazione azzurra della giornata arriva purtroppo da Irene Bellan e Meshua Marigo, che si fermano all’ottavo posto nella prima batteria in 1:52.00, trentacinquesimo crono complessivo.

I risultati nelle gare non olimpiche

La sessione pomeridiana della tappa di Coppa del Mondo 2026 ha lasciato spazio anche alle batterie di due discipline non olimpiche.

In questo contesto, spicca la prova di Irene Bellan nel K1 200 femminile. L’azzurra riscatta prontamente la delusione patita nella gara di coppia e vince la terza serie. Il suo tempo di 41.08 rappresenta il sesto crono complessivo delle eliminatorie, a conferma delle sue indubbie doti velocistiche. Anche nel K1 500 maschile i rappresentanti italiani hanno raggiunto l’obiettivo della qualificazione. Alessio Campari disputa una gara solida e si piazza quinto nella prima batteria. Il suo tempo di 1:42.62 vale il dodicesimo crono assoluto nella classifica generale delle eliminatorie. Nella stessa specialità, anche Tommaso Freschi stacca il pass per le semifinali. Inserito nella terza serie, termina in quinta posizione con il tempo di 1:44.32, venticinquesimo crono complessivo.

La spedizione italiana chiude quindi la giornata in Germania centrando l’obiettivo con quasi tutte le barche iscritte e si prepara alle sfide decisive per le medaglie.

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