Boxe, Campionati Italiani U19: i replay della giornata

A Roseto degli Abruzzi proseguono le fasi finali dei Campionati Italiani Maschili Under 19 di pugilato. I giovani talenti si sfidano per la conquista del titolo nazionale.
I risultati dei quarti di finale in Abruzzo
Il ring del Villaggio D’Abruzzo a Roseto degli Abruzzi ospita le fasi conclusive dei Campionati Italiani Maschili U19 di pugilato. La manifestazione, indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata dalla Pugilistica Rosetana, ha visto oggi la disputa dei quarti di finale.
Il programma delle semifinali e la copertura televisiva
Dopo i quarti di finale, l’attenzione si sposterà sulle sfide che decretano i finalisti. Domani, 16 maggio, a partire dalle ore 14:00, il torneo prosegue.
L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta streaming su Italia Boxe TV, tramite la nostra piattaforma web tv.sportface.it.