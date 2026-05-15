Weekend di grande atletica su Sky: Diamond League di Shanghai e World Tour Gold di Tokyo

Doppio appuntamento nel fine settimana su Sky Sport e NOW con l’atletica leggera internazionale. Sabato la Diamond League da Shanghai, domenica il World Athletics Continental Tour Gold di Tokyo.
Fine settimana dedicato alla grande atletica leggera su Sky Sport e in streaming su NOW con due importanti appuntamenti del calendario internazionale.
Sabato 16 maggio riflettori puntati sulla tappa di Diamond League di Shanghai, mentre domenica spazio al meeting di Tokyo del World Athletics Continental Tour Gold.
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Duplantis, Warholm e gli azzurri a Shanghai
L’appuntamento con la Diamond League di Shanghai è fissato per sabato 16 maggio alle ore 13 su Sky Sport Arena.
Tra i protagonisti più attesi ci saranno Armand Duplantis nel salto con l’asta e Karsten Warholm nei 400 metri ostacoli.
Attenzione anche agli italiani Larissa Iapichino e Mattia Furlani, impegnati nel salto in lungo.
La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero con il commento tecnico di Stefano Baldini.
Domenica il World Tour Gold di Tokyo
Domenica 17 maggio alle 15.15, in differita su Sky Sport Max, sarà invece la volta del meeting di Tokyo del World Athletics Continental Tour Gold.
Grande attesa per il ritorno in gara dello sprinter statunitense Noah Lyles.
Tra le protagoniste di casa occhi puntati sulla giapponese Haruka Kitaguchi, campionessa olimpica nel lancio del giavellotto.
Anche per il meeting di Tokyo la telecronaca sarà curata da Nicola Roggero con il commento di Stefano Baldini.
Il programma tv del weekend
Sabato 16 maggio
- Ore 13: Diamond League – Shanghai
Sky Sport Arena
Domenica 17 maggio
- Ore 15.15: World Athletics Continental Tour Gold – Tokyo (in differita)
Sky Sport Max