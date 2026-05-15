Coppa del Mondo di Pentathlon Pazardzhik: Italia fuori dalle finali femminili

Continua il momento negativo per l’Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: nessuna azzurra riesce a raggiungere la finale nella tappa in Bulgaria.

Annachiara Allara fuori in Semifinale A

Nelle semifinali femminili di Pazardzhik escono di scena le due atlete italiane che hanno superato le qualificazioni. Nella Semifinale A, Annachiara Allara si classifica in sedicesima posizione e manca l’accesso all’atto conclusivo della competizione.

L’azzurra inizia la gara in salita, chiudendo all’ultimo posto nella prova di scherma con 196 punti. Successivamente, Allara reagisce e risale la classifica generale grazie a due ottime prestazioni parziali.

Allara trova la terza posizione nella gara a ostacoli, conquistando 362 punti, e la quinta piazza nel nuoto, dove aggiunge 282 punti al suo totale. Grazie a questi risultati, l’azzurra si presenta all’inizio del laser run conclusivo in ottava posizione assoluta, in piena lotta per il passaggio del turno. Purtroppo, nell’ultima frazione, l’italiana fa registrare il penultimo tempo di manche con soli 535 punti.

Questa prestazione la fa crollare in classifica fino al sedicesimo posto finale. Allara chiude la gara con un punteggio complessivo di 1375 punti, accumulando un ritardo di 72 lunghezze dalla vincitrice ungherese Blanka Guzi, prima a quota 1447.

Rimonta sfumata di Valentina Martinescu nella Semifinale B

Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) – Foto Ufficio stampa Fipm

Un copione simile caratterizza la gara di Valentina Martinescu, impegnata nella Semifinale B.

Anche per lei arriva un sedicesimo posto finale che decreta l’eliminazione dal torneo. L’azzurra comincia con difficoltà, ottenendo il penultimo posto nella scherma con 198 punti. La reazione è immediata. Martinescu sfodera una grande prestazione nella prova a ostacoli, dove fa segnare il secondo tempo e incamera 359 punti. Il momento positivo prosegue nel nuoto, dove ottiene il miglior crono assoluto della batteria e guadagna 301 punti.

Una progressione eccellente le permette di arrivare al via del laser run decisivo con il secondo miglior punteggio generale, una posizione ideale per centrare la qualificazione alla finale.

Tuttavia, proprio come accaduto alla connazionale, la prova conclusiva si rivela fatale. Martinescu crolla e fa registrare la peggior prestazione del gruppo con 509 punti. Questo passaggio a vuoto la fa retrocedere in sedicesima piazza.

Il punteggio definitivo si ferma a 1367 punti, con 69 lunghezze di distacco dalla francese Louison Cazaly, che vince a quota 1436.

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