Playoff Serie A Unipol 2026, quarti di finale live su Sky Sport e NOW

Parte la corsa allo scudetto del basket italiano con i quarti di finale dei playoff LBA 2026. Gare in diretta su Sky Sport Basket, Cielo e in streaming su NOW.
Prende il via il momento più atteso della stagione del basket italiano con i playoff della Lega Basket Serie A 2026.
Da sabato 16 maggio inizierà infatti la corsa al titolo di Campione d’Italia, con le migliori otto squadre della regular season pronte a sfidarsi nei quarti di finale. Tutte le gare saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW.
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Si parte con Milano-Reggio Emilia
Ad aprire il programma dei playoff sarà la sfida tra Olimpia Milano e Pallacanestro Reggiana.
Gara 1 è in programma sabato 16 maggio alle 18.30 e sarà trasmessa su Sky Sport Basket e Cielo con telecronaca di Geri De Rosa e commento tecnico di Chicca Macchi. A bordo campo ci sarà Gaia Accoto.
Venezia-Tortona domenica sera
Domenica 17 maggio spazio invece alla serie tra Reyer Venezia e Derthona Basket.
La sfida inizierà alle 20, preceduta dal prepartita delle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè con Andrea Meneghin.
La telecronaca del match sarà affidata a Davide Fumagalli con il commento tecnico dello stesso Meneghin.
Brescia-Trieste e Bologna-Trento
Lunedì 18 maggio alle 20 sarà la volta di Germani Brescia–Pallacanestro Trieste, Gara 2 della serie in programma al PalaLeonessa.
Telecronaca di Geri De Rosa, commento di Andrea Meneghin e inviata Giulia Cicchinè.
Martedì 19 maggio, sempre alle 20, andrà invece in scena Gara 2 tra Virtus Bologna e Aquila Basket Trento alla Virtus Arena.
La partita sarà trasmessa su Sky Sport Basket e Cielo con telecronaca di Andrea Solaini e commento di Chicca Macchi.
Il programma completo dei playoff LBA
Sabato 16 maggio
- Ore 18.30: Olimpia Milano-Pallacanestro Reggiana (Gara 1)
Sky Sport Basket e Cielo
Domenica 17 maggio
- Ore 20: Reyer Venezia-Derthona Tortona (Gara 1)
Sky Sport Basket
Lunedì 18 maggio
- Ore 20: Germani Brescia-Pallacanestro Trieste (Gara 2)
Sky Sport Basket
Martedì 19 maggio
- Ore 20: Virtus Bologna-Aquila Basket Trento (Gara 2)
Sky Sport Basket e Cielo
Risultati, highlights e approfondimenti dei playoff della Serie A Unipol saranno disponibili anche su Sky Sport 24, Sky Sport Insider, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.