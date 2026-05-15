Playoff Serie A Unipol 2026, quarti di finale live su Sky Sport e NOW

Parte la corsa allo scudetto del basket italiano con i quarti di finale dei playoff LBA 2026. Gare in diretta su Sky Sport Basket, Cielo e in streaming su NOW.

Prende il via il momento più atteso della stagione del basket italiano con i playoff della Lega Basket Serie A 2026.

Da sabato 16 maggio inizierà infatti la corsa al titolo di Campione d’Italia, con le migliori otto squadre della regular season pronte a sfidarsi nei quarti di finale. Tutte le gare saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW.

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Si parte con Milano-Reggio Emilia

Ad aprire il programma dei playoff sarà la sfida tra Olimpia Milano e Pallacanestro Reggiana.

Gara 1 è in programma sabato 16 maggio alle 18.30 e sarà trasmessa su Sky Sport Basket e Cielo con telecronaca di Geri De Rosa e commento tecnico di Chicca Macchi. A bordo campo ci sarà Gaia Accoto.

Venezia-Tortona domenica sera

Domenica 17 maggio spazio invece alla serie tra Reyer Venezia e Derthona Basket.

La sfida inizierà alle 20, preceduta dal prepartita delle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè con Andrea Meneghin.

La telecronaca del match sarà affidata a Davide Fumagalli con il commento tecnico dello stesso Meneghin.

Brescia-Trieste e Bologna-Trento

Lunedì 18 maggio alle 20 sarà la volta di Germani Brescia–Pallacanestro Trieste, Gara 2 della serie in programma al PalaLeonessa.

Telecronaca di Geri De Rosa, commento di Andrea Meneghin e inviata Giulia Cicchinè.

Martedì 19 maggio, sempre alle 20, andrà invece in scena Gara 2 tra Virtus Bologna e Aquila Basket Trento alla Virtus Arena.

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Basket e Cielo con telecronaca di Andrea Solaini e commento di Chicca Macchi.

Il programma completo dei playoff LBA

Sabato 16 maggio

Ore 18.30: Olimpia Milano-Pallacanestro Reggiana (Gara 1)

Sky Sport Basket e Cielo

Domenica 17 maggio

Ore 20: Reyer Venezia-Derthona Tortona (Gara 1)

Sky Sport Basket

Lunedì 18 maggio

Ore 20: Germani Brescia-Pallacanestro Trieste (Gara 2)

Sky Sport Basket

Martedì 19 maggio

Ore 20: Virtus Bologna-Aquila Basket Trento (Gara 2)

Sky Sport Basket e Cielo

Risultati, highlights e approfondimenti dei playoff della Serie A Unipol saranno disponibili anche su Sky Sport 24, Sky Sport Insider, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.