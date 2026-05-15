Tennis, Roma: troppo Ruud per Darderi 1-6 1-6, il norvegese centra la finale

Il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia si ferma in semifinale contro un solido Casper Ruud, vittorioso con un doppio 6-1 in poco più di un’ora di gioco effettivo.

Un match condizionato dalla stanchezza e dalla pioggia

L’incontro inizia subito in salita per il tennista italo-argentino, apparso contratto e affaticato dalle oltre nove ore di gioco accumulate nei turni precedenti.

Ruud ne approfitta immediatamente, strappando il servizio a Darderi in apertura e portandosi sul 4-1 grazie anche ad una maggiore freschezza atletica. Nel sesto game, la pioggia interrompe la sfida per circa due ore, offrendo a Darderi una speranza di recupero.

Alla ripresa, però, il norvegese non concede sconti: chiude il primo parziale 6-1 e continua a spingere sull’acceleratore anche nella seconda frazione. L’azzurro prova a reagire con orgoglio, salvando diverse situazioni complicate, ma le gambe non seguono la volontà e il divario tecnico e fisico appare oggi incolmabile.

Ruud solido, ora attende l’altro finalista

I numeri dell’incontro evidenziano le difficoltà di Darderi, che mette in campo solo il 46% di prime palle, ottenendo appena il 23% di punti con la seconda di servizio.

Di contro, Ruud gestisce la gara con estrema lucidità, piazzando il 55% di prime e vincendo il 74% degli scambi sulla prima palla.

L’italiano, che ha entusiasmato il pubblico romano durante tutta la settimana superando avversari del calibro di Paul e Zverev, esce dal campo tra gli applausi pur avendo mostrato solo una parte del suo reale potenziale odierno.

Il norvegese conquista così l’accesso all’atto conclusivo del torneo, mentre per il tennis italiano l’attenzione si sposta ora sulla sessione serale, dove Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev per un posto in finale.

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