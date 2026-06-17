Tennis, Sinner e Cobolli tornano in campo: come vederli in chiaro dal 23 giugno

Finalmente Sinner torna in campo. Il numero 1 al Mondo, dopo i problemi accusati a Parigi, prepara il torneo di Wimbledon. Per arrivare al meglio alla competizione prenderà parte al Giorgio Armani Tennis Classic.

Sinner in campo: le gare in chiaro sull’erba di Londra

Sinneri, Cobolli e Darderi saranno presenti al torneo GA Classic. Le partite saranno trasmesse da SuperTennis in diretta e in esclusiva. Il canale tematico dedicato al tennis trasmetterà le gare sui campi in erba dell’Hurlingham Club di Londra dal 23 al 27 giugno 2026.

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha confermato l’acquisizione dei diritti televisivi per l’evento londinese, nato nel 1994 e utile per la preparazione a Wimbledon.

Gli appassionati possono seguire il numero 1 del mondo Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. La copertura si estende dalla tv, alle piattaforme digitali e ai social della FITP per garantire la diretta di tutte le sfide.

Il prestigioso club britannico ha ospitato negli ultimi anni campioni del calibro di Djokovic, Nadal e Alcaraz, confermando una tradizione in crescita.

Per la pattuglia italiana si trattereà di un test cruciale per trovare il giusto ritmo sulla superficie verde prima di Wimbledon. Sinner sfrutterà questo palcoscenico per verificare la condizione fisica, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nello Slam un anno fa. L’evento rappresenta una vetrina ideale per mostrare lo stato di forma del tennis italiano prima del torneo più importante dell’anno.

La situazione del ranking ATP e la corsa al vertice

L’appuntamento di esibizione rappresenta uno snodo importante anche in ottica classifica, dove Sinner mantiene la vetta del ranking ATP.

L’azzurro conta 13500 punti, con un vantaggio di 3540 punti su Carlos Alcaraz, stabile a quota 9960.

Questo distacco è destinato ad aumentare a causa dello scarto dei punti dei tornei di Halle e del Queen’s del 2025. Sinner perde solo 50 punti relativi agli ottavi di Halle, scendendo a quota 13450, mentre lo spagnolo ne perde 500 per il successo dello scorso anno al Queen’s, scivolando a 9460 punti. Il margine sale a 3990 punti e resterà tale fino al 29 giugno.

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Successivamente, con la cambiale di Wimbledon da scontare, Sinner scarta i 2000 punti della passata vittoria mentre Alcaraz ne perderà 1300. Dato che l’iberico rimarrà assente dai campi londinesi, scenderà a quota 8160 punti, portando il distacco minimo a 3290 punti prima dell’inizio del torneo, sempre che Sinner non riesca di nuovo a vincere e ad allungare in maniera siderale.

Una nuova affermazione di Jannick nello Slam britannico permette al tennista italiano di portarsi nuovamente a quota 13450 punti, allungando il vantaggio sul rivale fino a 5290 punti totali.