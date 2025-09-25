Jannik Sinner ha parlato nel post-partita dell’esordio vincente all’ATP 500 di Pechino contro Marin Cilic. Le sue parole.

Esordio vincente per Jannik Sinner, che vince col punteggio di 6-2, 6-3 contro Marin Cilic. Il croato, nonostante l’età avanzata, è sempre un’osso duro da sconfiggere, come rivelato dallo stesso altoatesino dopo la sfida.

Nonostante il netto successo, l’italiano n°2 del mondo non si accontenta, cercando sempre di migliorare e allenarsi costantemente per tentare di essere sempre al top della forma, della qualità e dell’allenamento, con l’obiettivo di tornare n° 1 al mondo.

Sinner dopo la vittoria su Cilic: “Buona prestazione, con Cilic sempre difficile”

Dopo la partita, nell’intervista di rito sul campo dopo il successo, Jannik Sinner si è soffermato su vari punti del suo gioco e anche sull’avversario appena sconfitto.

“È stata una buona prestazione, mi sono preparato al meglio e sono arrivato presto qui. Affrontare Cilic è sempre difficile, ottenere il break sul suo servizio all’inizio mi ha dato molta fiducia. Servizio? In questo momento ci sto pensando molto, a volte sono un po’ lento ma spero che diventi sempre più automatico. Per il 90% si tratta di continuare a fare quello che sto facendo e per il 10% variare un po’.