Juve, mi vuoi? Colpaccio gratis: Comolli accontenta Spalletti

Damien Comolli ha messo gli occhi su un centrocampista di grandissimo livello: può essere davvero lui il super regalo di gennaio per Spalletti.

Per migliorare sensibilmente questa Juve serve soprattutto un centrocampista di grande qualità. Luciano Spalletti ha parlato chiaro: il tecnico toscano, nei colloqui avuti in queste ultime settimane con la dirigenza, ha fatto presente la necessità di innalzare il livello della linea mediana con un giocatore che possa garantire anche una certa esperienza.

Damien Comolli sta sondando da tempo il mercato per individuare il profilo che possa davvero fare al caso di Spalletti. Di recente sono trapelati tanti nomi – da Hojbjerg a Hojlund, passando anche per Bernabé – ma finora non risulta alcuna trattativa concreta. Ora, però, sono cominciati a circolare alcuni rumors che parlano di un forte interesse della Juve per un centrocampista che sembra avere proprio tutte le caratteristiche richieste da Spalletti.

Il nome nuovo in casa Juve è quello di Ruben Neves, attualmente in forze all’Al-Hilal. Il 28enne portoghese, ex Porto e Wolverhampton, si è trasferito in Arabia Saudita nel 2023: l’Al-Hilal ha sborsato la bellezza di 55 milioni di euro per strappare il talentuoso giocatore ai Wolves. Tuttavia pare che Neves si sia stufato della Saudi Pro League e abbia manifestato l’intenzione di tornare protagonista nel calcio che conta.

Colpaccio gratis, Spalletti esulta: è davvero un top player

Nei giorni scorsi il classe 1997 si era offerto al Real Madrid: anche i Blancos sono in cerca di un rinforzo a centrocampo e un giocatore molto tecnico come Ruben Neves poteva essere effettivamente un profilo gradito. Tuttavia il quotidiano spagnolo AS fa sapere che il club del presidente Florentino Perez non ha intenzione di prendere il portoghese nel mercato di gennaio.

Una rinuncia che a questo punto potrebbe favorire la Juventus. Neves potrebbe liberarsi quasi gratis dall’Al-Hilal ed è un aspetto che ovviamente stuzzica molto Comolli: un giocatore con le sue qualità può essere davvero l’ideale per Spalletti, specialmente se prelevabile a costi bassissimi.

Chiaramente la Juve non può nemmeno avvicinarsi ai 25 milioni di euro all’anno garantiti dal contratto con i sauditi: per diventare un nuovo giocatore bianconero l’ex Wolverhampton dovrebbe accettare una proposta economica decisamente più bassa, più o meno tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione. Di sicuro quello del portoghese è un nome che la Juve deve tenere per forza in considerazione: con uno come lui Spalletti potrebbe davvero puntare a qualcosa di più del quarto posto.