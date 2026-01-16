Tennis, Sinner batte Auger-Aliassime: provata una mossa anti-Alcaraz

Buona prova per Sinner contro Auger-Aliassime: il numero due al mondo vince al super tie-break e porta a termine un nuovo esperimento

L’inizio di una nuova stagione è sempre un momento molto delicato per tutti i tennisti, soprattutto per chi deve puntare sempre alla vittoria. Jannik Sinner lo sa bene e in un anno, anche se non sembra, sono cambiate molte cose per il fenomeno italiano.

Oggi il numero 2 al mondo è più sicuro, ha messo da parte problemi e squalifiche e si avvia a mesi di testa a testa con Carlos Alcaraz. Ma tutto parte dagli Australian Open, torneo a cui Jannik resta molto affezionato, e che può dare un significato subito diverso al nuovo anno tennistico.

Per questo, la settimana di avvicinamento è trattata con molta cura dall’ultimo vincitore delle Finals. Oggi era in programma un match di esibizione contro Auger-Aliassime e le cose sono andate come previsto.

Dopo aver vinto il primo set 6-4, il secondo è finito con lo stesso punteggio ma per il suo avversario. Al super tie-break, però, Sinner ha ristabilito le gerarchie e vinto 10-4, portando a casa l’incontro di esibizione.

Verso gli Australian Open: l’analisi della partita tra Sinner e Auger-Aliassime

Come annunciato dallo stesso Sinner, il match di oggi serviva anche a sperimentare alcune novità in vista della nuova stagione. E si sono viste.

Il numero 2 al mondo è parso ampliare in maniera significativa il suo ventaglio di gioco, provando diverse discese a rete e palle corte.

Può essere una soluzione ricorrente nel prossimo futuro per spezzare i momenti in cui Alcaraz diventa dominante da fondo campo, o semplicemente un modo per completare il repertorio. Questo lo scopriremo solo nel prossimo futuro.