Tennis, Sinner avanza a Montecarlo: “Numero 1? Nessuna rincorsa, voglio altro”

Jannick Sinner vince ancora. Il tennista italiano avanza a Montecarlo sul Centrale del Masters 1000 del Principato, che certifica l’accesso di Jannik Sinner ai quarti di finale per la quarta volta in carriera.

Sinner ai quarti di Montecarlo: il primo posto della classifica ATP arriverà?

Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Montecarlo. Il tennista italiano ha superato il ceco Tomas Machac in tre set (6-1, 6-7, 6-3) dopo due ore di gioco.

L’andamento dell’incontro non è stato lineare. Dopo un primo parziale dominato, è seguita una visibile flessione atletica di Sinner nel secondo. Nonostante il tentativo di rimonta da un doppio svantaggio, la frazione si è conclusa al tie-break in favore dell’avversario. Un risultato che ha interrotto la striscia di 37 set consecutivi vinti dall’altoatesino in categoria.

Nel parziale decisivo, un provvidenziale recupero energetico ha permesso all’azzurro di riprendere il controllo delle operazioni e archiviare la pratica in attesa di affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime.

Le parole di Sinner dopo il match

Nell’analisi successiva all’incontro, Sinner ha evidenziato come il successo odierno sia scaturito prettamente dalla solidità mentale e dal pragmatismo tattico. “Oggi non è stato facile, mi sono trovato in una posizione complessa e sono contento di aver trovato il modo per uscirne”, ha ammesso in conferenza stampa.

Sinner ha spiegato che la capacità di gestire le fasi di profonda difficoltà deriva da un rigoroso approccio metodico: “Tutto parte dall’allenamento, dal cercare di concludere bene le sessioni anche quando si è stanchi o non ci si sente al meglio”.

Cruciale si è rivelato anche il contesto monegasco, un ambiente logistico rassicurante in cui può “dormire nel proprio letto”, esaltato dal massiccio sostegno del pubblico italiano.

Inevitabili le domande su Carlos Alcaraz e sul primo posto della classifica ATP: “Alla fine, sia io che lui giochiamo per vincere titoli. La classifica, in questo momento, è secondaria”, ha sentenziato Sinner, chiudendo la questione. La vera priorità rimane dunque la calibrazione della condizione fisica in vista dei palcoscenici degli Slam in arrivo di Parigi e Wimbledon.

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