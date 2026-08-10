Leonardo Fabbri campione d’Europa del getto del peso! Argento a Zane Weir

Leonardo Fabbri non sbaglia ancora una volta: è campione d’Europa del getto del peso con un’altra grande prova. Zane Weir si prende l’argento

L’Italia si gode la sua stagione d’oro del getto del peso agli Europei di atletica 2026 di Birmingham. Leonardo Fabbri si conferma un autentico titano e difende con successo il titolo continentale conquistato due anni fa a Roma, regalando all’Italia la prima medaglia della spedizione. Il toscano, numero uno al mondo e primatista stagionale, era il grande favorito della vigilia e ha rispettato in pieno le attese.

Fabbri ha messo in chiaro le cose fin dal primo tentativo, lanciando un solido 21.36 metri che gli avrebbe già garantito il podio. Il bronzo iridato ha poi alzato ulteriormente la misura alla seconda prova con 21.78 metri, prima di superare la prestigiosa fettuccia dei ventidue metri al terzo lancio, chiudendo con uno strepitoso 22.31 metri ed esplodendo in una grande esultanza liberatoria.

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Doppietta azzurra nel getto del peso

La gioia azzurra raddoppia grazie a Zane Weir, autore di una prova magistrale che gli vale una splendida medaglia d’argento. Il trentenne di origini sudafricane, già campione europeo indoor nel 2023, ha piazzato la zampata vincente da 21.12 metri in apertura, firmando una doppietta storica per i colori italiani sul podio continentale.

Sfuma purtroppo per soli 21 centimetri il sogno di un podio interamente tricolore. Nick Ponzio si classifica sesto con un lancio da 20.76 metri, superato dallo svedese Wictor Petersson, che si aggiudica il bronzo con 20.97 metri, precedendo il britannico Scott Lincoln e il rumeno Andrei Rares Toader. Un risultato storico che proietta l’Italia al top nell’Olimpo dei grandi.