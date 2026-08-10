Europei atletica, Dosso si ferma al settimo posto nella finale dei 100 metri

Zaynab Dosso stavolta non ce l’ha fatta a superare se stessa: è arrivata solo settima in finale agli Europei di atletica, ma il futuro è suo

Niente da fare per Zaynab Dosso nella finale dei 100 metri ai Campionati Europei di atletica 2026 all’Alexander Stadium di Birmingham. L’azzurra ha subito cercato di partire e forte, imponendo il suo ritmo alla gara e reagendo allo sparo in 0.140 secondi, spingendo forte in accelerazione.

Tra i trenta e i cinquanta metri era terza, nel pieno rispetto dell’ormai suo posto di pregio nell’élite internazionale, ma ha poi progressivamente calato alla distanza, dicendo addio ai sogni di gloria.

La velocista emiliana ha chiuso al settimo posto fermando il cronometro su 11”12. Un’estate non ai livelli della primatista italiana, con un’annata segnata da vicende personali che hanno allontanato la forma migliore, ben lontana dall’11”01 che le valse bronzo e record a Roma due anni fa.

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Ai microfoni della Rai non ha nascosto la profonda amarezza: “Le aspettative erano da dieci, ma mi do un due: sono assolutamente delusa”, ha confessato.

Com’è finita la gara dei 100 metri agli Europei

La gara ha invece incoronato la britannica Amy Hunt, vera protagonista, che ha dominato davanti al pubblico di casa.

Hunt ha rispettato i pronostici imponendosi con 11”00, suo primo titolo continentale, superando la polacca Ewa Swoboda (argento in 11”02) grazie a un finale travolgente.

Bronzo per la belga Delphine Nkansa in 11”06, seguita dalla svizzera Geraldine di Tizio-Frey (11”07), mentre la stella Dina Asher-Smith chiude solo quinta in 11”10. Una vittoria che mancava da tempo per l’atletica britannica, mentre per l’Italia resta il rammarico di una stagione complicata.