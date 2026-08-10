Europei nuoto, bene Sara Curtis che va in finale nei 100 sl: il tempo migliora ancora

Sara Curtis sembra arrivata in ottima forma agli Europei di nuoto di Parigi: il tempo in semifinale c’è, grande attesa per la finale

Sara Curtis non sbaglia e ora può guardare subito avanti: centra la qualificazione alla finale dei 100 stile libero ai Campionati Europei di nuoto 2026, in scena nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi. La stella emergente del nuoto femminile italiano ha avuto il merito di alzare ulteriormente l’asticella rispetto alle batterie mattutine, migliorandosi di ben otto decimi e scendendo nuovamente sotto il muro dei 53 secondi.

Il grande talento piemontese ha toccato la piastra fermando il cronometro in 52”93, un crono non così distante dal suo record italiano di 52”69 realizzato al Settecolli lo scorso 27 giugno.

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Curtis ha dominato la prima semifinale da un capo all’altro, grazie a un passaggio veloce in 25”15 e a una solida vasca di ritorno chiusa in 27”78, nella quale non ha nemmeno dovuto spingere a tutta fino in fondo, gestendo ancora una volta le energie in vista della finale.

Sara Curtis non delude e crescono le aspettative per la finale

L’azzurra si presenterà domani ai blocchi di partenza con il secondo tempo d’ingresso, alle spalle della formidabile neerlandese Marrit Steenbergen.

La fuoriclasse ha ritoccato il record della manifestazione che lei stessa aveva già firmato durante la mattina nelle batterie (52”62), facendo letteralmente il vuoto nella seconda semifinale con un favoloso 52”44, un crono che resta comunque a oltre sette decimi dal suo record mondiale.

La sfida per l’oro si preannuncia già incandescente, con Curtis pronta a giocarsi tutte le sue carte agli Europei di Parigi, sognando un’altra impresa storica per i colori azzurri.