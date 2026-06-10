Tennis, Sinner a Wimbledon? Cosa è trapelato dopo gli esami al San Raffaele

Jannik Sinner ha concluso i controlli medici a Milano e da oggi torna ad allenarsi a Montecarlo per preparare al meglio il torneo di Wimbledon.

Accertamenti conclusi al San Raffaele dopo i malori di Roma e Parigi

Sinner sta bene. Il numero 1 al mondo della classifica ATP ha passato 2 giorni intensi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si è sottoposto a una serie di esami specialistici coordinati dal professor Alberto Zangrillo. L’obiettivo primario dello staff medico è individuare le cause esatte degli improvvisi cali fisici che hanno condizionato le ultime prestazioni ufficiali del tennista azzurro.

Sinner ha accusato un primo malore a metà maggio a Roma durante il match contro Medvedev e un secondo blackout energetico il 28 maggio a Parigi. In quell’occasione è stato eliminato al 2 turno del Roland Garros dall’argentino Cerundolo junior, nonostante il vantaggio di 2 set e il punteggio di 5-1 nel terzo parziale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra lunedì e ieri mattina, il campione altoatesino ha effettuato specifici esami ematici, controlli strumentali e una tac al cuore per escludere anomalie funzionali.

Ieri, intorno alle ore 12:30, il tennista ha lasciato la struttura milanese da un’uscita secondaria senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, mantenendo la massima riservatezza in attesa dei risultati complessivi.

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Da oggi i primi allenamenti a Montecarlo verso l’erba di Wimbledon

Dopo 10 giorni di stop totale e un breve periodo di vacanza in Sardegna insieme alla fidanzata Laila, Sinner potrà riprendere in mano la racchetta.

L’azzurro è atteso oggi sui campi di Montecarlo per le prime sedute di allenamento intensivo utili a preparare la stagione sull’erba. La ripartenza rappresenta un vero test fisico per verificare le risposte del corpo sotto sforzo.

Lo staff tecnico valuta con la massima attenzione ogni singola sensazione e sintomo durante i primi carichi di lavoro, così da raccogliere dati precisi sulla reale condizione del tennista. Nonostante il totale silenzio stampa dell’entourage circostante, trapela comunque un moderato ottimismo sul recupero completo del giocatore per il torneo inglese.

Il grande obiettivo stagionale, infatti, resta il prestigioso torneo di Wimbledon, dove il tennista azzurro vuole presentarsi al massimo della forma per cancellare gli ultimi momenti difficili.