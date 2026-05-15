MotoGP Barcellona, Acosta domina le pre-qualifiche: Bagnaia e Martin costretti al Q1

Pedro Acosta chiude davanti a tutti il venerdì del GP di Barcellona davanti ad Alex Marquez e Binder. Fuori dalla top ten Bagnaia e Jorge Martin, entrambi obbligati a passare dal Q1.
È Pedro Acosta il più veloce nelle pre-qualifiche del GP di Barcellona della MotoGP.
Lo spagnolo della KTM ha chiuso il venerdì in testa alla classifica con il tempo di 1:38.710, precedendo di appena 18 millesimi Álex Márquez e di 70 millesimi il compagno di squadra Brad Binder.
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KTM protagonista a Montmeló
La sessione disputata sul circuito di Montmeló ha confermato l’ottimo stato di forma della KTM, protagonista di un venerdì molto competitivo.
Quarto tempo per Raúl Fernández, miglior pilota Aprilia, davanti a Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio.
Settimo crono per Marco Bezzecchi, mentre Joan Mir ha portato una seconda Honda direttamente in Q2 nonostante una caduta nel finale.
Completano la top ten Jack Miller e Fabio Quartararo con le Yamaha.
Bagnaia e Martin fuori dalla Q2 diretta
Restano invece esclusi dai primi dieci Francesco Bagnaia e Jorge Martín.
Bagnaia ha chiuso con il dodicesimo tempo, preceduto di un soffio da Enea Bastianini.
Sessione complicata soprattutto per Martin, vincitore a Le Mans, caduto due volte nel corso delle prove e solo diciassettesimo al termine della giornata.
Entrambi saranno quindi costretti a passare dal Q1 per tentare di conquistare uno degli ultimi due posti disponibili per il Q2.
Equilibrio tecnico tra le varie moto
Da segnalare anche il notevole equilibrio tecnico visto a Barcellona, con ogni Casa riuscita a portare almeno due moto in Q2.
Secondo quanto emerso nel corso della sessione, il basso grip dell’asfalto catalano potrebbe aver inciso sulle prestazioni e favorito una classifica particolarmente equilibrata.
Il programma del weekend
Le qualifiche del GP di Barcellona sono in programma sabato alle 10.50, mentre la Sprint Race scatterà alle 15.
L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.