Coppa del Mondo canoa velocità, due bronzi per l’Italia: Zironi e Pistis Shablova sul podio, Casadei quarto

Nella prima giornata di finali gli azzurri conquistano due medaglie nelle specialità non olimpiche e non paralimpiche. Il canoista di Casadei si ferma ai piedi del podio nel C1 1000 olimpico.

L’Italia porta a casa due medaglie nella prima giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa in corso a Brandeburgo. Nelle specialità non olimpiche e non paralimpiche gli azzurri salgono due volte sul terzo gradino del podio con Lucrezia Zironi e Viktoryia Pistis Shablova, mentre nel C1 1000 olimpico Gabriele Casadei si ferma a un passo dalla medaglia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Casadei quarto nel C1 1000 olimpico

Nel C1 1000 maschile, gara olimpica, Casadei chiude in 3:51.69 ma deve accontentarsi del quarto posto. La vittoria va al ceco Martin Fuksa in 3:49.82, davanti al cinese Wu Shengyue e all’atleta neutrale Zakhar Petrov. Nella Finale C, Carlo Tacchini termina ottavo, 26° nella classifica assoluta.

Bronzo per Lucrezia Zironi nel K1 1000

Nelle specialità non olimpiche arriva il primo sorriso azzurro. Lucrezia Zironi conquista il bronzo nel K1 1000 femminile con il tempo di 3:59.16, chiudendo alle spalle della tedesca Caroline Heuser e dell’australiana Ella Beere. Nella Finale B Agata Fantini si classifica nona, diciottesima nella graduatoria complessiva.

Pistis Shablova sul podio nella paracanoa

Secondo bronzo di giornata per l’Italia grazie a Viktoryia Pistis Shablova nel VL1 200 femminile di paracanoa. L’azzurra ferma il cronometro a 1:11.89, battuta soltanto dalla tedesca Chinette Karina Lauridsen e dall’atleta neutrale Aleksandra Dupik. Nel VL1 200 maschile Saif Eddine Gasmi chiude all’ottavo posto.

Gli altri risultati

Nel K4 500 femminile successo della Cina davanti a Spagna e Germania. Nel K4 500 maschile si impone la Germania su Ungheria e Australia. Nel C2 500 femminile vittoria dell’Ungheria davanti a Cina e Spagna. Nel C1 200 maschile non olimpico primo posto per l’uzbeko Artur Guliev davanti allo spagnolo Pablo Grana e all’atleta neutrale Sergey Svinarev.