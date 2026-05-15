Internazionali d’Italia: Darderi-Ruud interrotto dalla pioggia, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

Il match tra l’azzurro e il norvegese è fermo sul 4-1 per Ruud; sospeso anche il riscaldamento di Sinner in attesa della semifinale contro Medvedev. In campo maschile la coppia italiana supera le teste di serie numero uno Heliovaara/Patten con il punteggio di 7-5 7-6.

Roma si ferma per la pioggia, ma l’Italia sorride lo stesso. Al Foro Italico gli Internazionali d’Italia 2026, Masters 1000 ATP sulla terra rossa romana, vivono una giornata condizionata dal maltempo: la prima semifinale del singolare tra Luciano Darderi e Casper Ruud è stata interrotta dagli elementi, mentre nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori regalano una bella notizia ai tifosi azzurri, approdando alle semifinali.

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Darderi-Ruud sospesa: il norvegese avanti 4-1

Il match tra Darderi e Ruud, prima semifinale del tabellone di singolare, è stato interrotto dalla pioggia quando il punteggio era di 4-1 in favore del norvegese, con una palla break a disposizione per allungare ulteriormente. Il momento in cui riprenderà il gioco dipenderà dalle condizioni meteo.

La perturbazione ha costretto alla sosta anche Jannik Sinner, che stava effettuando il riscaldamento sul Centrale in vista dell’altra semifinale contro Daniil Medvedev, in programma questa sera non prima delle ore 19:00, tempo permettendo.

Bolelli e Vavassori: fuori le prime teste di serie

Mentre il singolare attendeva schiarite, il doppio regalava spettacolo. Bolelli e Vavassori, settima testa di serie del tabellone, hanno eliminato la coppia composta da Harri Heliövaara e Henry Patten, prima forza del seeding, con il punteggio di 7-5 7-6(4) in un’ora e 47 minuti di gioco. Una vittoria di carattere per l’emiliano Bolelli e il piemontese Vavassori, che domani si giocheranno un posto in finale contro i vincitori del match tra Harrison/Skupski e Arévalo/Pavić.