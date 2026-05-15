Grand Prix di Shanghai, sei azzurri del fioretto qualificati al tabellone principale

L’Italia porta sei atleti al main draw maschile del Grand Prix di fioretto in Cina. Domenica in pedana Bianchi, Marini, Macchi, Lombardi, Martini e Filippi.
Saranno sei gli azzurri protagonisti del tabellone principale maschile del Grand Prix di Shanghai, ultima prova stagionale di Coppa del Mondo di fioretto.
A Shanghai l’Italia ha infatti qualificato sei schermidori alla fase decisiva della competizione individuale, una delle tappe più importanti del circuito élite GP, caratterizzata dall’assegnazione di punteggi maggiorati per il ranking internazionale.
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I sei azzurri qualificati
Erano già ammessi di diritto al tabellone principale grazie alla posizione nel ranking mondiale Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Giulio Lombardi.
A loro si è aggiunto Tommaso Martini, capace di conquistare la qualificazione già al termine della fase a gironi grazie a cinque vittorie e una sola sconfitta.
Successivamente ha ottenuto il pass anche Davide Filippi, vincendo gli assalti del tabellone preliminare.
Gli azzurri eliminati
Non sono invece riusciti a superare le qualificazioni Emanuele Iaquinta, Alessio Foconi, Damiano Di Veroli, Mattia De Cristofaro, Giuseppe Franzoni e Damiano Rosatelli.
Sabato le qualificazioni femminili
Domani a Shanghai sarà invece la volta dei preliminari della gara femminile.
Per l’Italia guidata dal commissario tecnico Simone Vanni sono già qualificate di diritto le top 16 Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi.
Andranno invece a caccia della qualificazione Martina Sinigalia, Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari, Elena Tangherlini, Matilde Molinari, Aurora Grandis e Greta Collini.