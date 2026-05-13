Tennis, Roma: Ruud è in semifinale, ma c’è il problema pioggia

Casper Ruud raggiunge la semifinale agli Internazionali d’Italia superando Karen Khachanov, ma la pioggia stravolge il programma romano. Il maltempo ritarda la sessione serale, facendo slittare a tarda serata la sfida di Luciano Darderi.

La vittoria di Ruud tra pause e maltempo

Casper Ruud è il primo semifinalista del torneo di Roma. Il norvegese ha battuto il russo Karen Khachanov per 6-1, 1-6, 6-2 in un quarto di finale spezzato in due dalle condizioni meteorologiche.

L’incontro ha garantito allo scandinavo la quarta semifinale in carriera al Foro Italico e il ritorno tra i primi venti del mondo.

Il primo set ha visto il netto dominio di Ruud, capace di strappare la battuta all’avversario e chiudere per 6-1. All’inizio del secondo parziale, sull’1-0 per Khachanov, la pioggia ha costretto l’arbitro a sospendere la gara per oltre due ore. Alla ripresa, il russo ha approfittato del momento e ha dominato il set, restituendo un secco 6-1. Nella frazione decisiva, lo scandinavo ha ritrovato solidità, ha centrato un doppio break ed è scappato sul 4-0. Khachanov ha recuperato uno dei break di svantaggio, ma Ruud ha ripreso il controllo e ha sigillato il match sul 6-2 finale.

Le statistiche premiano il vincitore con trenta colpi vincenti contro i diciotto del russo, a fronte di un minor numero di errori non forzati.

Il programma in ritardo e l’attesa per Darderi

La prolungata pausa pomeridiana ha stravolto il cronoprogramma ufficiale sul Campo Centrale, creando incertezza sugli orari delle partite successive. Conclusa la prima sfida maschile, gli organizzatori hanno gestito il cambio di pubblico tra la sessione diurna e quella serale, ritardando ulteriormente l’ingresso in campo dei giocatori.

Il quarto di finale femminile tra l’ucraina Elina Svitolina e la kazaka Elena Rybakina ha subito un pesante slittamento rispetto all’orario d’inizio previsto originariamente per le ore diciannove.

Questa situazione si ripercuote direttamente sull’ultimo incontro in scaletta, il quarto di finale tra l’italiano Luciano Darderi e lo spagnolo Rafael Jodar. Il vincitore di questo scontro incrocia proprio Ruud nel turno successivo, ma l’inizio della partita slitta inesorabilmente a tarda serata.

Il match non potrà che concludersi tardi visto che per cominciare toccherà ancora aspettare, e preannuncia una conclusione a notte inoltrata. Il completamento dell’intero tabellone odierno resta quindi legato alla durata della sfida femminile e all’evoluzione del meteo sulla Capitale.

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