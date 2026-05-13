Il tennista italiano sogna, ecco cosa serve scalare la classifica

Non chiamatelo più miracolo. Il Foro Italico è ancora in estasi dopo l’impresa leggendaria di Luciano Darderi.

Il tennista azzurro ha firmato il capolavoro della carriera agli Internazionali d’Italia, schiantando in rimonta il numero 3 del mondo Alexander Zverev, annullando match-point con il sangue freddo di un veterano e strappando il pass per i quarti di finale.

Ma non c’è tempo per festeggiare: stasera,non prima delle 20.30, l’italiano torna nell’arena contro la mina vagante spagnola Rafael Jodar, il diciannovenne che ha già fatto tremare Sinner a Madrid. In palio non c’è solo la gloria, ma una rivoluzione totale della classifica mondiale.

Volo verso la Top 15: i numeri della scalata

Darderi ha già messo in cassaforte 200 punti e si è preso virtualmente la posizione numero 17 del ranking ATP (2.060 punti). È il suo nuovo best ranking, ma il bello deve ancora venire. La proiezione verso lunedì 18 maggio è da brividi:

Se batte Jodar: Luciano vola a 2.260 punti , scavalca Vacherot e diventa ufficialmente il n. 16 del mondo (con l’unica insidia rappresentata da una possibile vittoria finale di Ruud).

Obiettivo Finale: Se Darderi dovesse superare lo scoglio semifinale, contro uno tra Ruud e Khachanov, salirebbe a quota 2.510 punti , blindando la 15ª o 16ª piazza .

Il Sogno Titolo: Se il Foro Italico dovesse spingerlo fino al trofeo, l’azzurro planerebbe a 2.860 punti, diventando virtualmente il numero 12 del pianeta, superando anche Flavio Cobolli in una gerarchia italiana sempre più stellare.

Chi può rovinare la festa?

Attenzione però ai calcoli matematici. Solo due tennisti possono frenare l’ascesa di Luciano: il norvegese Casper Ruud (se dovesse raggiungere la finale) e lo stesso Jodar, qualora lo spagnolo dovesse compiere l’impresa di alzare il trofeo a Roma.

Stasera il pubblico romano sarà il dodicesimo uomo in campo: Darderi non vuole smettere di correre, e la Top 10 non è più un miraggio lontano

Il ripepilogo del ranking fino alla vittoria finale