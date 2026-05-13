GPG “Renzo Nostini”: vincono Francesco Vanni e Alea Mileo, i risultati di oggi ed i replay

La settima giornata del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” a Riccione ha premiato il talento di Francesco Vanni e ha confermato la leadership nazionale di Alea Mileo.

GPG Riccione 2026: Francesco Vanni vince la prova di spada

Tra i 186 spadisti della categoria Maschietti la vittoria va a Francesco Vanni, che ha cucito lo scudetto tricolore sulla propria divisa al termine di una giornata da incorniciare.

Il portacolori del Pisascherma ha vissuto una giornata da protagonista assoluto, riuscendo a imporsi in un’arma diversa rispetto a quella in cui ha iniziato la sua avventura agonistica in questa edizione.

Vanni è un figlio d’arte, essendo il padre Simone l’attuale Commissario Tecnico della nazionale azzurra di fioretto. Dopo aver già conquistato la medaglia d’argento proprio nel fioretto nei giorni scorsi, il giovane atleta toscano ha trovato il successo pieno nella spada battendo in una finale molto combattuta Gabriel Raneri, della Polisportiva Scherma Bergamo, con il punteggio di 6-5.

La sfida conclusiva è stata caratterizzata da un grande equilibrio, risolto soltanto nelle ultime battute del match. Insieme ai due finalisti, sono saliti sul podio anche Marco Florio del CUS Catania e Diego Valenti dell’Accademia Scherma Marchesa Torino, che hanno ottenuto la medaglia di bronzo.

Nelle posizioni immediatamente successive si sono classificati nell’ordine Pietro Scarpa, Ludovico Voliani, Tommaso Caniggia e Leonardo Ricciardi.

Alea Mileo si riconferma campionessa tra le Allieve

Alea Mileo ha scritto nuovamente il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione vincendo il titolo italiano della categoria Allieve di spada femminile.

L’atleta del Circolo Ravennate della Spada ha centrato il prestigioso bis tricolore a dodici mesi di distanza dal successo ottenuto nella categoria Ragazze. Mileo ha dominato la competizione dimostrando una notevole maturità tecnica, culminata nella vittoria in finale contro Sofia Ferrari del CUS Pavia, superata con il punteggio netto di 15-9.

Il percorso della spadista romagnola è stato lineare e privo di sbavature, confermando la solidità della scuola di scherma ravennate. Il terzo gradino del podio è andato a Giulia Romana Mitaritonna dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco di Roma e a Margherita Badino del Centro Sportivo Genova Scherma.

Per quanto riguarda il medagliere generale per regioni, dopo sette giornate il Lazio resta saldamente in vetta con sette ori, seguita dalla Toscana con cinque e dalla Lombardia con tre.

Il programma di Riccione si concluderà domani con le ultime prove dedicate ai Ragazzi e alle Giovanissime. Sarà possibile seguire le fasi finali in diretta streaming sulla nostra piattaforma Sportface o tramite Amazon Prime Video a partire dalle ore 17:00.

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