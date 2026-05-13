Atletica, Coppa Europa 10.000 metri a La Spezia il 23 maggio: convocati Battocletti, Crippa e Aouani

La manifestazione torna in Italia per la quarta volta, a 11 anni dall’ultima edizione di Chia/Cagliari. Quattordici gli azzurri selezionati, sette per sesso, al centro sportivo Montagna.

L’Italia ospita la Coppa Europa dei 10.000 metri. L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio a La Spezia, al centro sportivo Montagna, e la FIDAL ha diramato la lista dei 14 azzurri convocati, equamente divisi tra sette uomini e sette donne. La manifestazione, a cadenza annuale, torna nel nostro Paese per la quarta volta: l’ultima edizione italiana risale al 2015 a Chia, con gare disputate a Cagliari. In precedenza era già stata ospitata a Ferrara nel 2007 e a Camaiore nel 2002.

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Le convocate: Battocletti guida il gruppo femminile

Tra le donne spicca il nome di Nadia Battocletti, campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, argento olimpico e mondiale dei 10.000 e bronzo iridato dei 5000. Accanto a lei Federica Del Buono, Rebecca Lonedo, Elvanie Nimbona, Elisa Palmero, Greta Settino e Federica Zanne.

I convocati: Crippa e Aouani per il maschile

Al maschile spiccano Iliass Aouani, bronzo mondiale e primatista italiano della maratona, e Yeman Crippa, recente vincitore della maratona di Parigi. Con loro Lorenzo Brunier, Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Alberto Mondazzi e Pasquale Selvarolo.

Ogni nazionale potrà schierare al massimo sei atleti per squadra, sia al maschile che al femminile.

La lista completa dei convocati

Uomini: Iliass Aouani (G.S. Fiamme Azzurre), Lorenzo Brunier (G.P. Parco Alpi Apuane), Yeman Crippa (G.S. Fiamme Oro Padova), Francesco Guerra (C.S. Carabinieri Sez. Atletica), Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto), Alberto Mondazzi (Atletica Casone Noceto), Pasquale Selvarolo (G.S. Fiamme Azzurre).

Donne: Nadia Battocletti (G.S. Fiamme Azzurre), Federica Del Buono (C.S. Carabinieri Sez. Atletica), Rebecca Lonedo (G.S. Fiamme Oro Padova), Elvanie Nimbona (Caivano Runners), Elisa Palmero (C.S. Esercito), Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan), Federica Zanne (C.S. Esercito).