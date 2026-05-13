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Calcio

Coppa Italia, le formazioni ufficiali: Thuram c’è, Lazio con Noslin

Antonio Lauro
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Calcio Italia Serie A Inter vs Torino
Marcos Thuram (Inter) and Lautaro Martinez (Inter) celebrating a goal during Inter - FC Internazionale vs Torino FC, Italian soccer Serie A match in Milan, Italy, August 25 2025

L’Inter neo Campione d’Italia scende in campo questa sera allo Stadio Olimpico di Roma per sfidare la Lazio nella finale di Coppa Italia. Inter a caccia del ‘Double’, Sarri vuole riscattare la stagione biancoceleste: stasera la finale di Coppa Italia, le formazioni ufficiali.

Calcio Italia Serie A Inter vs Torino

Coppa Italia, le formazioni ufficiali: Thuram c’è, Lazio con Noslin

Formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): 40 Motta; 77 Marusic, 34 Gila, 13 Romagnoli, 17 Tavares; 26 Basic, 4 Patric, 24 Taylor; 18 Isaksen, 14 Noslin, 10 Zaccagni.

A disposizione: 55 Furlanetto, 99 Giacomone, 3 Pellegrini, 6 Rovella, 7 Dele-Bashiru, 9 Pedro, 19 Dia, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 22 Cancellieri, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 27 Maldini, 29 Lazzari, 32 Cataldi. Allenatore: Marco Ianni.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Guida

Assistenti: Alassio – Baccini

IV ufficiale: Zufferli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Paolo AA RIS.: Preti

Maurizio Sarri Lazio

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