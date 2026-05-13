Giro d’Italia 2026, quinta tappa: Arrieta vince a Potenza tra cadute e strade sbagliate. Eulalio si prende la maglia rosa

Lo spagnolo della UAE Team Emirates-XRG trionfa nella Praia a Mare-Potenza di 203 km dopo una tappa caotica. Ciccone perde il primato, domani la sesta frazione Paestum-Napoli di 142 km.

Una tappa da dimenticare per chi ama la normalità, da incorniciare per chi ama il ciclismo di altri tempi. La quinta frazione del Giro d’Italia 2026, la Praia a Mare-Potenza di 203 chilometri, ha regalato un finale assolutamente imprevedibile con lo spagnolo Igor Arrieta della UAE Team Emirates-XRG che si è imposto nonostante una caduta, uno sbaglio di strada e una rimonta negli ultimi metri ai danni del portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), a sua volta protagonista di una rovinosa caduta in discesa. Terzo posto per l’uruguaiano Thomas Silva (XDS Astana), mentre l’azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) perde la maglia rosa, che da domani vestirà proprio Eulalio.

Fuga di gruppo, maltempo e Montagna Grande

La corsa, segnata fin dalle prime battute dal maltempo, si è animata intorno al chilometro 50 con la formazione di un gruppo di fuggitivi che ha mantenuto circa due minuti di vantaggio sul plotone. Il gruppo comprendeva Eulalio, Tarozzi, Milesi, Rubio, Turner, Garofoli, Campenaerts, Arrieta, Narvaez, Tjotta, Scaroni, Silva e Rafferty. Sulla Montagna Grande di Viggiano Arrieta ha provato l’azione solitaria, ma Eulalio lo ha raggiunto immediatamente. I due hanno guadagnato un ampio margine sugli inseguitori, mentre il gruppo maglia rosa ha accusato un ritardo superiore agli 8 minuti.

Finale caotico: cadute, strada sbagliata e rimonta

Negli ultimi chilometri è successo praticamente di tutto. Arrieta è caduto, Eulalio ne ha approfittato guadagnando terreno, ma a sua volta è finito a terra in discesa. I due hanno ripreso a correre insieme fino a due chilometri dal traguardo, quando lo spagnolo ha addirittura sbagliato strada. Sembrava la fine del sogno per Arrieta, ma il corridore della UAE ha rimontato il rivale nei metri finali aggiudicandosi la tappa in modo del tutto sorprendente.

Classifica e programma

Con Ciccone attardato di oltre 8 minuti, la maglia rosa passa a Eulalio. Domani, giovedì, è in programma la sesta tappa: la Paestum-Napoli di 142 chilometri.