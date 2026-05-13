PGA Championship 2026 su Sky e NOW: McIlroy e Scheffler guidano il secondo Major stagionale

Da giovedì 14 a domenica 17 maggio l’Aronimink Golf Club ospita il PGA Championship 2026, secondo Major della stagione. Diretta integrale su Sky Sport Golf e NOW, con finestre anche su Sky Sport Uno.
Il grande golf torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con il PGA Championship 2026, secondo Major della stagione dopo il Masters di Augusta. L’appuntamento è in programma da giovedì 14 a domenica 17 maggio all’Aronimink Golf Club di Newton Square, in Pennsylvania, sede della 108ª edizione di uno dei tornei più prestigiosi del panorama mondiale.
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A guidare il field ci saranno Rory McIlroy e Scottie Scheffler. Il nordirlandese arriva all’evento da campione in carica del Masters, conquistato per il secondo anno consecutivo, mentre lo statunitense si presenta da numero uno del ranking mondiale.
Quattro giorni di diretta su Sky Sport Golf
L’intero torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf, con la giornata finale che vivrà anche una finestra in simulcast su Sky Sport Uno.
Ampia la squadra Sky dedicata alla telecronaca del Major, con il coinvolgimento di:
- Silvio Grappasonni
- Massimo Scarpa
- Roberto Zappa
- Claudio Viganò
- Marco Cogliati
- Giovanni Dassù
- Michele Gallerani
Spazio anche agli approfondimenti su Sky Sport 24 con Francesca Piantanida, protagonista degli studi pre e post gara nelle giornate centrali del torneo.
Il programma completo del PGA Championship 2026 su Sky e NOW
Giovedì 14 maggio
- Diretta dalle 13.30 all’1
- Sky Sport Golf
Telecronaca di:
Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Claudio Viganò, Marco Cogliati e Giovanni Dassù.
Venerdì 15 maggio
- Diretta dalle 13.30 all’1
- Sky Sport Golf
Telecronaca di:
Michele Gallerani, Silvio Grappasonni, Marco Cogliati, Claudio Viganò, Massimo Scarpa, Roberto Zappa e Giovanni Dassù.
- Studio alle 12.45 su Sky Sport 24 con Francesca Piantanida
Sabato 16 maggio
- Diretta dalle 16 all’1
- Sky Sport Golf
Telecronaca di:
Michele Gallerani, Claudio Viganò, Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Marco Cogliati e Massimo Scarpa.
- Studio alle 15.45 su Sky Sport 24 con Francesca Piantanida
Domenica 17 maggio
- Diretta dalle 17 all’1
- Sky Sport Golf
- Dalle 23 anche su Sky Sport Uno
Telecronaca di:
Marco Cogliati, Claudio Viganò, Roberto Zappa e Silvio Grappasonni.