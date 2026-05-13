Hockey ghiaccio, Mondiali Top Division 2026: i 25 convocati dell’Italia

Gli azzurri partono per la Svizzera con tre portieri, otto difensori e quattordici attaccanti. Tagliati Albis, Rigoni, Porco e Schiavone. In bilico Damian Clara, terzo portiere degli Anaheim Ducks in NHL.

In chiusura del raduno di Varese, che ha visto gli azzurri disputare due amichevoli con la Gran Bretagna, lo staff tecnico dell’Italia ha ufficializzato i 25 convocati per i Mondiali Top Division 2026, in programma in Svizzera. La squadra è partita nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio. Gli ultimi quattro tagliati sono Olmo Albis, Filippo Rigoni, Nicholas Porco e Davide Schiavone, rimasti in ritiro fino all’ultimo per giocarsi le proprie chance.

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I convocati: 3 portieri, 8 difensori, 14 attaccanti

Tra i pali confermati Davide Fadani, Jacob Smith e Colin Furlong. Fadani, milanese, è reduce dall’esperienza olimpica di Milano Cortina 2026 e ha già disputato due Mondiali Top Division, mentre Smith e Furlong sono al debutto a questo livello.

In difesa ci sono due esordienti assoluti al Mondiale Top Division: Carmine Buono, fresco vincitore dell’AHL con il Gherdeina, e il classe 2007 Gabriel Nitz, il più giovane del gruppo. Dylan Di Perna, Phil Pietroniro, Alex Trivellato e Luca Zanatta hanno invece già vissuto le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, mentre Gregorio Gios e Peter Spornberger tornano sul palcoscenico iridato dopo quattro anni.

Tra i quattordici attaccanti spiccano Ivan Deluca, Niccolò Mansueto e Matthias Mantinger, assenti alle ultime Olimpiadi. Mansueto si guadagna il debutto assoluto a livello Top Division. Luca Frigo arriva al quarto Mondiale Top Division in carriera, mentre sono nove i debuttanti nel torneo: Matt Bradley, Tommaso De Luca, Cristiano DiGiacinto, Mikael Frycklund, Bryce Misley, Tommy Purdeller, Nick Saracino, Alessandro Segafredo e Marco Zanetti.

La lista completa

Portieri: Davide Fadani (Kloten/Svi), Colin Furlong (Rittner Buam), Jacob Smith (Angers Ducs/Fra).

Difensori: Carmine Buono (HC Gherdeina), Dylan Di Perna (HC Bolzano), Gregorio Gios (HC Asiago), Gabriel Nitz (HC Bressanone), Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Rep. Ceca), Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Ger), Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Ger), Luca Zanatta (Val Pusteria).

Attaccanti: Matthew Bradley (HC Bolzano), Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svi), Ivan Deluca (Val Pusteria), Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano), Luca Frigo (HC Bolzano), Mikael Frycklund (Val Pusteria), Niccolò Mansueto (HC Sierre/Svi), Daniel Mantenuto (HC Bolzano), Matthias Mantinger (Val Pusteria), Bryce Misley (HC Bolzano), Tommy Purdeller (Val Pusteria), Nick Saracino (Val Pusteria), Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Svi), Marco Zanetti (HC Lugano/Svi).

Il caso Damian Clara

Resta aperta la questione legata al portiere Damian Clara. Il 21enne pusterese è attualmente impegnato come terzo portiere degli Anaheim Ducks in NHL, in semifinale della Western Conference contro i Vegas Golden Knights sul risultato di 3-2. Se la franchigia californiana venisse eliminata — gara-6 è in programma venerdì 15 maggio, eventuale gara-7 sabato 16 — Clara potrebbe aggregarsi agli azzurri a torneo già in corso.

Le provenienze: Bolzano e Val Pusteria guidano il gruppo

Bolzano e Val Pusteria sono le società più rappresentate con sei giocatori ciascuna. Il contingente estero più numeroso proviene dalla Svizzera con cinque elementi: Fadani, De Luca, Mansueto, Segafredo e Zanetti. Quattro i giocatori provenienti dall’Alps Hockey League: Furlong, Buono, Gios e Nitz. Trivellato e Spornberger hanno militato in DEL, Pietroniro arriva dal Kladno e Smith dall’Angers.

Il calendario degli azzurri

Gli azzurri debutteranno sabato 16 maggio alle 16:20 contro il Canada, 28 volte campioni del mondo. Domenica 17 maggio alle 12:20 c’è la Slovacchia, già affrontata alle ultime Olimpiadi (sconfitta 3-2). Martedì 19 alle 16:20 contro la Norvegia, mercoledì 20 alla stessa ora contro la Repubblica Ceca. Venerdì 22 alle 20:20 con la Svezia, domenica 24 alle 16:20 con la Danimarca. Si chiude lunedì 25 maggio alle 20:20 contro la Slovenia, la sfida sulla carta più attesa del girone. Le prime quattro di ogni girone avanzeranno ai quarti di finale, l’ultima retrocederà in Prima Divisione Gruppo A.

Dove seguire il torneo

Tutte le 64 partite saranno trasmesse in diretta streaming su Sporteurope.tv, con commento in italiano per i match degli azzurri, le semifinali e le finali (prime voci Luca Tommasini e Thomas Laconi). Il pacchetto completo costa 12 euro fino al 14 maggio, poi salirà a 15 euro. I singoli incontri sono disponibili a 6 euro.