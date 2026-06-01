Tennis, Rolland Garros: il nuovo favorito, ma tre italiani sognano l’impresa

L’uscita di scena di Jannik Sinner ha rimescolato le gerarchie sulla terra parigina, ma l’Italia ha portato ben tre tennisti agli ottavi. Intanto una nuova generazione avanza a grandi passi e Alexander Zverev punta al titolo.

Tennis, i tre italiani possono puntare al titolo?

L’eliminazione prematura del numero uno al mondo, Jannik Sinner, ha sorpreso gli appassionati. Il campione azzurro ha ceduto al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo, condizionato da un malessere e dalle altissime temperature.

Tuttavia, il tennis italiano ha dimostrato una profondità invidiabile, come certificato dai successi in Coppa Davis. Grazie a prestazioni anche convincenti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale, eguagliando il primato tricolore del 2021.

Cobolli, decima testa di serie, ha mantenuto un cammino immacolato senza cedere alcun set e si prepara alla sfida contro Zachary Svajda.

Berrettini, dal canto suo, ha superato Francisco Comesana in una maratona di cinque set, annullando due match point e lasciandosi andare a lacrime liberatorie dopo mesi complicati. Adesso il romano sfida proprio Cerundolo, in cerca di una rivincita sportiva per l’Italia.

Infine, Arnaldi ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori: ha piegato il belga Raphael Collignon in battaglia e ha guadagnato l’incontro con Frances Tiafoe, cullando traguardi importanti.

Rolland Garros: giovani emergenti ed il favorito Zverev

Intanto, edizione del torneo ha certificato l’esplosione sportiva di una leva giovanissima. Sfruttando anche il forfait di Carlos Alcaraz, atleti nati tra il 2005 e il 2006 come João Fonseca, Jakub Mensik e Rafael Jodar hanno già raggiunto i quarti di finale.

Il brasiliano Fonseca ha eliminato prima Casper Ruud e poi Novak Djokovic, mentre il ceco Mensik ha estromesso Andrey Rublev al quinto set. Lo spagnolo Jodar, in grande spolvero, ha completato l’impresa con un’ottima rimonta.

Inutile però precisare, come oggi il favorito numero uno resti Alexander Zverev che in questi giorni di caldo a Parigi ha mantenuto alta la concentrazione, diventando il principale indiziato per la vittoria.

Il tennista tedesco ha liquidato l’olandese Jesper de Jong in tre set e ha palesato una condizione atletica eccellente, gestendo alla perfezione anche l’ondata anomala di caldo. Zverev ha spiegato ai cronisti di volersi concentrare unicamente sui prossimi turni con estremo pragmatismo. Il suo quarto di finale lo vede opposto proprio il giovane Jodar, un ostacolo che potrebbe riservare sorprese.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it