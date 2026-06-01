L’Inter lo frega alla Juve, 50 milioni per il 21enne che piace anche al Napoli

È il momento dei sogni, ma anche quello dei tanti nomi. Ne escono decine per ogni squadra, non tutti però si trasformano in vere trattative. Certo, quando il profilo è di quelli molto ‘chiacchierati’, qualche cosa di vero c’è.

Mateus Fernandes è uno dei nomi che stanno circolando con maggiore insistenza tra le big italiane. Il centrocampista portoghese, reduce da una stagione complicata con il West Ham culminata con la retrocessione degli Hammers, potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo.

L’Inter si è inserita con decisione nella corsa al classe 2004 e nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per raccogliere informazioni sul giocatore e sui margini dell’operazione. I nerazzurri non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul talento lusitano. Anche Juventus e Napoli seguono da tempo la sua situazione, convinti che possa rappresentare un investimento di alto livello per il presente e soprattutto per il futuro.

Il contesto in cui si trova il West Ham potrebbe favorire una cessione. La discesa in Championship ha inevitabilmente modificato i piani del club londinese, chiamato a fare alcune valutazioni economiche piuttosto delicate. Fernandes è considerato uno dei patrimoni tecnici più importanti della rosa e una sua partenza consentirebbe alla società inglese di alleggerire il bilancio e generare una plusvalenza importante.

Fernandes, non c’è soltanto l’Inter: occhio alle inglesi

Attorno al portoghese si è però formata una concorrenza che va ben oltre i confini italiani. In Premier League il club che sembra essersi mosso con maggiore convinzione è il Manchester United. Secondo Caughoffside, i Red Devils avrebbero accelerato i contatti con l’entourage del giocatore, cercando di capire la fattibilità dell’operazione prima dell’apertura ufficiale della finestra di mercato.

La lista delle pretendenti è lunga. Arsenal, Chelsea e Aston Villa restano attente agli sviluppi, mentre anche Paris Saint-Germain e Atletico Madrid continuano a monitorare la situazione senza scoprirsi troppo.

Il West Ham continua a chiedere una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una valutazione che oggi appare alta, soprattutto dopo una stagione chiusa con la retrocessione. Proprio per questo motivo non viene escluso che le richieste possano scendere nel corso dell’estate, specialmente se dovesse emergere la volontà del giocatore di misurarsi subito in un campionato di primo livello.

Fernandes, che ha già assaggiato la nazionale maggiore portoghese, è legato agli inglesi da un contratto lungo fino al 2030. Un dettaglio che garantisce al West Ham una posizione di forza nelle trattative, ma che potrebbe non bastare a trattenere un giocatore destinato ad attirare offerte da tutta Europa.