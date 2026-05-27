Tennis, Roland Garros: Paolini out, chiude in lacrime per un problema alla caviglia

Jasmine Paolini saluta amaramente il Roland Garros tra le lacrime. Un grave infortunio alla caviglia sinistra condanna l’azzurra alla sconfitta contro l’argentina Solana Sierra.

Paolini fuori al Roland Garros: illusione del primo set e il riacutizzarsi del dolore

Paolini, lacrime ed addio alla Francia. Il match sul campo Suzanne Lenglen inizia nel migliore dei modi per la tennista toscana, che approccia la sfida con grande concentrazione e solidità. Paolini controlla gli scambi da fondo campo, mette costante pressione all’avversaria e conquista il primo parziale con il punteggio di 6-3. Il momento decisivo arriva con un fondamentale break all’ottavo gioco, difeso poi con grande successo. Nel secondo set, la situazione sembra rimanere sotto il controllo della giocatrice italiana, che consolida il vantaggio e si porta agilmente sul 4-2.

A questo punto, tuttavia, la partita cambia irrimediabilmente volto. Il forte dolore alla caviglia sinistra si fa insopportabile, limitando la mobilità e la spinta dell’azzurra. Solana Sierra approfitta prontamente delle palesi difficoltà fisiche dell’avversaria. L’argentina recupera lo svantaggio e ribalta il parziale, aggiudicandosi la frazione per 6-4 grazie a una prolungata serie di errori della toscana, ormai del tutto incapace di spingere sulle gambe e difendere la propria metà campo.

Cosa si è fatta Paolini? L’intervento medico e l’inevitabile sconfitta

Nel terzo e decisivo set, il dramma sportivo dell’azzurra si consuma definitivamente. Jasmine Paolini, visibilmente provata dal dolore e in lacrime durante le pause, chiede l’intervento del giudice di sedia.

La giocatrice assume un antinfiammatorio nel tentativo disperato di spegnere la sofferenza e continuare a lottare. Nonostante le condizioni fisiche estremamente precarie e l’evidente difficoltà nel coprire il campo, decide di non ritirarsi e onora la competizione fino all’ultimo punto giocabile.

Solana Sierra, pur incappando in qualche errore gratuito causato dalla normale tensione agonistica, gestisce bene la situazione e scappa via nel punteggio. La tennista sudamericana chiude l’incontro sul 6-3 al terzo set, staccando il pass per il terzo turno dove affronterà Sorana Cirstea.

Per Paolini rimane la profonda amarezza di una dolorosa eliminazione arrivata unicamente per infortunio, ma resta l’onore di aver continuato dinanzi al pubblico parigino che l’ha omaggiata.

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