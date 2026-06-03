Tennis, Roland Garros: oggi 3 italiani in campo per i quarti, gli orari e dove vedere le partite

Oggi, 3 giugno, il Roland Garros vede in campo 3 tennisti italiani per i quarti di finale maschili. I match si disputano sul Court Philippe Chatrier dalle ore 11.00.

Flavio Cobolli sfida Felix Auger-Aliassime

Il 1° azzurro a calcare la terra rossa parigina è Flavio Cobolli, numero 10 del seeding. L’italiano affronta il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4 del torneo.

Il match, valido per i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile, è il 3° incontro in programma sul Court Philippe Chatrier. Il programma giornaliero sul campo principale si apre alle ore 11.00 con il match tra la russa Anna Kalinskaya e la polacca Maja Chwalinska. A seguire, si disputa l’incontro tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la russa Diana Shnaider.

Al termine delle 2 partite del tabellone femminile, tocca all’azzurro e al tennista nordamericano sfidarsi per ottenere l’accesso in semifinale.

Nei 2 precedenti incroci giocati in carriera sul circuito maggiore, Cobolli ha vinto in entrambi i casi.

Il match non va in onda in chiaro in diretta tv, ma su Eurosport. I tifosi hanno la possibilità di seguire anche la diretta streaming, garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi

Il programma di giornata sul Court Philippe Chatrier si chiude con il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, incontro che garantisce all’Italia un rappresentante in semifinale.

Al 4° turno il tabellone ha accoppiato il romano Matteo Berrettini e il ligure Matteo Arnaldi. La partita tra i 2 tennisti italiani è il 4° e ultimo match del programma.

L’orario di inizio dipende direttamente dalla durata delle gare precedenti, ma gli organizzatori parigini hanno comunicato in via ufficiale che la sfida non inizia prima delle ore 20.15.

Entrambi i giocatori hanno mostrato un’ottima condizione per raggiungere i quarti, ed è difficile capire chi sarà il favorito.

Neppure il derby tra Berrettini e Arnaldi gode di una copertura in diretta tv in chiaro sui canali tradizionali, ma sarà trasmessa sempre da Eurosport.

Gli appassionati possono inoltre guardare comodamente l’incontro in diretta streaming. La trasmissione è affidata ai noti servizi in abbonamento Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

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