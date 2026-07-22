ATP Kitzbühel, Bublik ed Etcheverry avanzano: Vacherot eliminato da Halys

Giornata ricca di incontri sulla terra rossa dell’ATP 250 di Kitzbuhel. Alexander Bublik e Tomas Martin Etcheverry hanno rispettato il pronostico, conquistando l’acceso ai quarti di finale, mentre è terminato il cammino nella seconda testa di serie Valentin Vacherot. Il monegasco è stato sconfitto nettamente dal francese Quentin Halys.

Bublik ed Etcheverry passano in due set

Bublik, numero uno del tabellone e campione in carica, ha superato Facundo Diaz Acosta con il punteggio di 6-3 7-5. Dopo aver controllato il primo set, il kazako ha dovuto contenere il tentativo di reazione dell’argentino nel secondo, riuscendo comunque a chiudere senza ricorrere al parziale decisivo. Nei quarti affronterà lo slovacco Alex Molcan, vincitore in tre set su Daniel Altmaier.

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Successo anche per Etcheverry, che ha eliminato l’austriaco Jurij Rodionov per 6-2 7-6. L’argentino ha dominato la prima frazione ha poi resistito nel tie-break del secondo set, guadagnandosi la sfida con il peruviano Ignacio Buse.

Halys sorprende Vacherot, avanti anche Baez

La principale sorpresa è arrivata dall’eliminazione di Vacherot. La seconda testa di serie non è riuscita a trovare contromisure contro Halys, impostosi con un convincente 6-3 6-4. Il francese affronterò nei quarti Mariano Navone, che ha lasciato appena tre giochi a Jan-Lennard Struff.

Avanza anche Sebastian Baez, vincitore al termine di una battaglia contro Arthur Rinderknech per 7-6 2-6 6-4. L’argentino se la vedrà con Yannick Hanfmann, capace di sueprare Marco Trungelliti in due set. Il quadro dei quarti è completato dalle sfide Bublik-Molcan, Etcheverry-Buse, Hanfmann-Baez e Navone-Halys.