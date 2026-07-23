Tiro a volo, Hangzhou: Sodi secondo dopo 75 piattelli dello skeet. Segui la diretta su Sportface TV

La Coppa del Mondo regala grandi emozioni per gli italiani nella tappa di Hangzhou in Cina: brilla Niccolò Sodi, ma occhio a Cassandro

Il tiro a volo azzurro si sta mettendo in mostra anche al poligono di Hangzhou, teatro della tappa di Coppa del Mondo 2026. Dopo i primi settantacinque piattelli della qualificazione nello skeet maschile, Niccolò Sodi si è inserito prepotentemente nella lotta per la finale, confermando un ottimo stato di forma.

L’atleta italiano ha chiuso la prima tranche con un punteggio di 74 su 75, condividendo il secondo posto provvisorio con il giapponese Shotaro Toguchi. Unico a perfezionare il punteggio è stato lo spagnolo José Maria Mielgo Moneo, autore di un impeccabile 75 su 75.

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Tuttavia, la giornata non è stata altrettanto clemente per Tammaro Cassandro, attualmente fuori dalla zona finale. L’azzurro ha totalizzato 72 piattelli colpiti, accumulando tre errori distribuiti tra la prima e la terza serie.

Cassandro rischia in Cina: Coco peggio di lui

Una situazione che lo costringe ora a una rimonta obbligata nelle ultime due serie di qualificazione, indispensabili per sperare nell’accesso alla finale a otto prevista per oggi, giovedì 23 luglio.

Non va meglio a Marco Coco, attardato a 69 su 75 dopo aver mancato ben sei bersagli nelle prime tre serie. La pressione sale drasticamente: per Cassandro e Coco ogni singolo piattello varrà oro colato.

La sfida si farà decisiva nelle prossime ore, con gli azzurri chiamati a dimostrare carattere e precisione chirurgica per ribaltare una classifica provvisoria che, al momento, premia la regolarità dei rivali iberici e nipponici. L’obiettivo resta chiaro: strappare quel pass per la finale che vale anche in ottica ranking.

Ricordiamo che l’appuntamento con lo skeet sarà visibile, a partire da questa mattina, sulla piattaforma Sporface Tv, disponibile anche su Amazon Prime Channels e Samsung Tv Plus.