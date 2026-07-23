Sport in tv oggi giovedì 23 luglio: Italia-Georgia e Tour de France, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La Nazionale maschile di pallanuoto affronta la Georgia nei quarti di finale della World Cup, mentre il Tour de France propone la diciottesima tappa da Voiron a Orcières-Merlette. Riflettori anche sui Mondiali di scherma e canoa slalom, con Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi impegnati nel K1. Su Tiro a Volo TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV, spazio alla Coppa del Mondo di Hangzhou con la prova di Skeet.

Il programma sportivo di giovedì 23 luglio prende il via durante la notte italiana con la Coppa del Mondo di tiro a volo e i Mondiali di scherma. Alle 7.00 toccherà invece al Settebello, chiamato ad affrontare la Georgia nei quarti di finale della World Cup di pallanuoto.

Nel primo pomeriggio tornerà protagonista il Tour de France con una tappa di 185,2 chilometri, mentre la serata sarà dedicata alle finali del K1 ai Mondiali di canoa slalom. In calendario anche tennis, volley, golf, canottaggio, pentathlon, canoa velocità e nuoto di fondo.

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Sport in tv oggi, giovedì 23 luglio

02.00 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo Hangzhou) – Qualificazioni Skeet femminile: non è prevista copertura tv o streaming.

03.00 – SCHERMA (Mondiali di Hong Kong) – Spada maschile individuale, gironi e tabellone preliminare, con Andrea Santarelli: diretta streaming su Fencing TV.

03.10 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo Hangzhou) – Qualificazioni Skeet maschile: non è prevista copertura tv o streaming.

05.15 – SCHERMA (Mondiali di Hong Kong) – Sciabola femminile individuale, gironi e tabellone preliminare, con Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili: diretta streaming su Fencing TV.

07.00 – PALLANUOTO (World Cup, quarti di finale) – Italia-Georgia: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay ed Eurovision Sport.

07.00 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo Hangzhou) – Carabina tre posizioni 50 metri femminile, finale: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

07.40 – GOLF (Champions Tour) – ISPS Handa Senior Open, primo giro: diretta dalle ore 14.30 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

08.45 – PALLANUOTO (World Cup, quarti di finale) – Grecia-Montenegro: diretta streaming su Eurovision Sport.

08.45 – PENTATHLON (Mondiali junior e Under 17 di Kaunas) – Staffetta Under 17 maschile e qualificazioni junior femminili: non è prevista copertura tv o streaming.

09.05 – CANOTTAGGIO (Mondiali Under 23 di Duisburg) – Batterie: non è prevista copertura tv o streaming.

09.30 – CANOA VELOCITÀ (Europei junior e Under 23 di Szeged) – Batterie: diretta streaming sul canale YouTube di Paddle Europe.

10.00 – VOLLEY FEMMINILE (Nations League, quarti di finale) – Turchia-Canada: diretta streaming su VBTV e DAZN.

10.00 – NUOTO DI FONDO (Europei giovanili) – Prima giornata: non è prevista copertura tv o streaming.

10.15 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo Hangzhou) – Finale Skeet femminile: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

10.30 – PALLANUOTO (World Cup, quarti di finale) – Spagna-Australia: diretta streaming su Eurovision Sport.

11.00 – TENNIS – ATP 250 Kitzbühel, quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

11.00 – TENNIS – WTA 250 Amburgo, ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

11.00 – TENNIS – WTA 250 Praga, ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

11.45 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo Hangzhou) – Finale Skeet maschile: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

12.15 – PALLANUOTO (World Cup, quarti di finale) – Ungheria-Croazia: diretta streaming su Eurovision Sport.

12.35 – CICLISMO – Tour de France, diciottesima tappa Voiron-Orcières-Merlette di 185,2 chilometri: diretta su Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery+ e HBO Max; dalle ore 14.00 anche su Rai 2 HD e RaiPlay.

13.00 – TENNIS – ATP 250 Estoril, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Darderi-Martinez sarà il quarto match a partire dalle ore 13.00.

13.30 – VOLLEY FEMMINILE (Nations League, quarti di finale) – Stati Uniti-Cina: diretta streaming su VBTV e DAZN.

13.45 – GOLF (PGA Tour) – 3M Open, primo giro: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 22.00 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

17.06 – CANOA SLALOM (Mondiali) – K1 femminile, semifinale: diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe.

18.11 – CANOA SLALOM (Mondiali) – K1 maschile, semifinale con Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi: diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe.

21.06 – CANOA SLALOM (Mondiali) – K1 femminile, finale: diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su RaiPlay e sul canale YouTube di Planet Canoe.

21.45 – CANOA SLALOM (Mondiali) – K1 maschile, finale: diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su RaiPlay e sul canale YouTube di Planet Canoe.

Coppa del Mondo di tiro a volo su Tiro a Volo TV

Prosegue sulla piattaforma OTT Sportface TV la Coppa del Mondo di tiro a volo di Hangzhou, in Cina. L’appuntamento di giovedì 23 luglio sarà dedicato allo Skeet, con la diretta a partire dalle 10.15 su Tiro a Volo TV, il canale tematico riservato alla disciplina.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Il PDF allegato non contiene il palinsesto del 23 luglio: nel documento risultano soltanto le programmazioni del 20, 21 e 22 luglio. Non ho quindi inserito appuntamenti non verificabili.